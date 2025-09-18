De WhatsApp a Google Fotos: los trucos que recomiendo para compartir fotos rápido con la familia y a máxima calidad

Al volver de las vacaciones, lo más normal es que los usuarios en España llenen el almacenamiento del móvil con un mayor número de vídeos y fotos que de costumbre.

Es normal, puesto que al salir a otros lugares, usar el móvil como cámara es lo más habitual para inmortalizar estos momentos especiales.

Esto suele tener varias implicaciones. Una de ellas es que seguramente habrá que hacer limpieza para conservar la mayor cantidad de espacio disponible posible.

Esto se puede conseguir fácilmente utilizando una app de copia de seguridad que las guarda en la nube para poder eliminarlas del dispositivo, o bien eliminando elementos que quizá no sean estrictamente necesarios, como las imágenes duplicadas o las capturas de pantalla.

Sin embargo, también suele haber imágenes que les tomamos a la familia, los amigos o la pareja, y lo normal en estos casos es compartirlas con ellos.

Enviar una foto es una tarea muy sencilla, pero es cierto que si se quiere conservar la mayor calidad posible y enviar bastantes imágenes, hay que conocer un buen método para hacerlo.

De lo contrario, nos arriesgamos a que estas imágenes lleguen comprimidas, con una bajada notable en la calidad. Y esto, si, por ejemplo, se quieren imprimir o usar como fondo de pantalla, es todo un inconveniente para el resultado final.

Usa WhatsApp

Como hemos dicho, WhatsApp es la aplicación de comunicación más utilizada en España, y lo cierto es que puede ser muy interesante y cómoda a la hora de enviar fotografías o vídeos.

Lo único que hay que tener en cuenta es que, a no ser que se presione en el botón de HD, que aparece justo antes de enviar el mensaje, se mandarán con la calidad recortada.

Además, la aplicación está sujeta a otras limitaciones como el hecho de que no se pueden mandar más de 100 imágenes de una sola vez.

Si supera este número habría que enviarlas en varios lotes y seleccionándolas manualmente, lo que puede hacer que este proceso sea algo más engorroso.

Es por eso que WhatsApp puede ser un buen método para enviar fotografías, pero solo en aquellos momentos en los que se busca compartir unas pocas y no un reportaje completo de las vacaciones.

Igualmente, si se quieren conservar la mayoría de los detalles, habrá que activar la calidad HD de la imagen, y aun así ni siquiera se enviará a tamaño completo, sino que se llevará a cabo una pequeña reducción, concretamente, a 8 Mpx.

Comparte el álbum

WhatsApp está bien para enviar unas cuantas fotos de forma ocasional, pero es cierto que si se han compartido unas vacaciones enteras con otras personas, enviarles todas esas imágenes por aquí puede ser una tarea tediosa.

Más si se tiene en cuenta que ni siquiera se conservará la calidad total de la imagen. Por suerte, Google Fotos, que es una de las mejores aplicaciones de la compañía, cuenta con una función de lo más interesante que permite compartir álbumes enteros con otras personas.

De esta forma les aparecerá en su galería como un álbum compartido, aunque también existe la posibilidad de enviar todas estas imágenes y vídeos directamente a la galería del usuario para que aparezcan como propias.

Aquí no hay límite de elementos ni reducción de calidad, por lo que es, sin duda, el mejor método para compartir imágenes y vídeos de forma gratuita y muy cómoda.

Para ello solo habrá que añadir a un álbum de Google Fotos todos los elementos que se le quieran mandar a una o a varias personas.

Bastará con acceder a este y pulsar en el botón de compartir para poder crear un enlace con el que otras personas podrán añadirlo a su cuenta de Google.

Un USB, la opción confiable

No siempre se dispone de la mejor cobertura o se tiene a mano una conexión WiFi para subir todas estas imágenes a Google Fotos.

En estas ocasiones, depender de Internet para enviar imágenes no es la mejor opción, ni mucho menos la más rápida.

Es por eso que siempre es muy recomendable contar con un accesorio que además de costar poco dinero es extremadamente útil. Se trata de una memoria USB Tipo C.

Esta se podrá conectar tanto al ordenador como al móvil o a la tablet y permitirá traspasar los archivos de una a otro sin necesidad de conexión o cobertura.

Llevar a cabo este proceso es tan sencillo como copiar las imágenes en la memoria USB utilizando un explorador de archivos en el móvil.

Luego solo habrá que insertarla en el otro smartphone y copiar dichas fotografías y vídeos a este nuevo dispositivo. El método tradicional no es el más cómodo, pero sí que es el más rápido y efectivo.