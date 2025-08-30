Prepara tu móvil para la vuelta a clase o al trabajo: así es como deberías empezar a borrar tus aplicaciones y fotos para tener más espacio

Siempre que se va a empezar una nueva etapa laboral o escolar, o bien al volver de vacaciones, es muy recomendable para los usuarios en España organizarse un poco para empezar con buen pie.

No es complicado que a muchos usuarios se les acumule en su smartphone una gran cantidad de archivos y aplicaciones, y lo cierto es que estos no siempre tienen mucha utilidad.

Al volver de vacaciones es normal contar con cierto exceso de fotografías que ocupan espacio en la memoria interna.

Lo mismo sucede con otros archivos que se quedan durante meses en la memoria interna del dispositivo y que en muchas ocasiones no se van a volver a utilizar.

Por ejemplo, tarjetas de embarque antiguas guardadas en un archivo PDF o capturas de pantalla de una ruta en Google Maps.

Este tipo de archivos se pueden quedar durante bastante tiempo en la memoria interna del móvil, y lo peor es que pueden llegar a dificultar encontrar archivos realmente importantes y tener limpio el móvil.

Por eso, antes de volver otra vez a la rutina, merece la pena tomarse un buen rato para ordenar como es debido la memoria interna del móvil.

Limpieza de fotos y vídeos

Gran parte de los usuarios Android utilizan Google Fotos como opción de gestión de la copia de seguridad de imágenes y vídeos.

Un gran método para conservar los recuerdos a buen recaudo, pero que también puede provocar que se acumulen. Por suerte, Google cuenta con otra app que permite hacer limpieza de una manera sencilla.

Se trata de Google Files, su explorador de archivos que cuenta con una herramienta capaz de analizar imágenes para poder hacer limpieza.

Permite borrar, por ejemplo, elementos como memes, capturas de pantalla o imágenes que han salido demasiado borrosas como para que se vean correctamente.

Limpieza en Files de Google El Androide Libre

Por otra parte, siempre merece la pena abrir la galería e ir a la carpeta de imágenes de WhatsApp para hacer limpieza, ya que aquí se acumulan muchos elementos.

De cara al futuro, el mejor hábito que se puede coger en este sentido es el de ir eliminando fotografías semanalmente para que estas no se acumulen en la galería durante meses.

Existen otras aplicaciones especializadas que también son capaces de analizar la galería del usuario para determinar qué fotografías podrían ser borradas.

Amaze es una de ellas y puede ofrecer buenos resultados para aquellos momentos en los que la cantidad de fotos que hay que examinar para la limpieza sea demasiado grande.

Limpieza de archivos

Por otra parte, después de varios meses de estudios y trabajo, también es normal que se empiecen a acumular archivos en la memoria interna del teléfono.

Desde facturas descargadas en formato PDF hasta tarjetas de embarque, manuales y todo tipo de archivos que, si no se borran, corren el riesgo de permanecer durante meses en la memoria interna.

En este sentido, una de las carpetas que más archivos suelen almacenar es la de descargas, por lo que habrá que abrir Google Files o el explorador de archivos para examinarla y borrar aquellos elementos que no se necesiten.

Hay muchas ocasiones en las que las capas de personalización de Android cuentan con su propia app de utilidades, que suele incluir también un limpiador de archivos basura.

Files de Google El Androide Libre

Estos también pueden acumularse en otras carpetas, aunque depende de donde guarde los archivos cada usuario.

En cualquier caso, dentro de Ajustes, en el apartado de almacenamiento, es posible encontrar un resumen de la memoria interna del móvil y ver qué tipo de archivo ocupa más.

Este puede ser un archivo con formato de imagen, vídeo o audio, más allá de eso se catalogará como otro formato. Conocer esta información es importante para saber qué tipos de archivos es necesario borrar.

Limpieza de apps

Por último, otro apartado en el que merece la pena hacer cierta limpieza es en el de las propias aplicaciones, puesto que con el paso del tiempo es posible que se tengan más descargadas de las que realmente se necesitan.

Es cierto que en los móviles modernos no debería haber problemas de espacio solo por esto, pero también hay que tener en cuenta que con el paso de bastantes meses se puede acabar por llenar demasiado el móvil.

Además, contar con demasiadas aplicaciones puede hacer que el usuario se distraiga con mayor facilidad, por lo que conviene depurar bastante el móvil en este sentido.

La manera más sencilla de hacerlo es ir hasta Ajustes e ir hasta el apartado de aplicaciones, donde aparecerá una lista con todas aquellas que se tengan instaladas.

Basta ir consultando esta lista para ver cuáles de ellas merece la pena borrar, y de esta manera el proceso es mucho más cómodo que haciéndolo desde el box de aplicaciones o la pantalla principal.