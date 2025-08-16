Esta es la forma de robo de teléfonos móviles que se ha puesto de moda en España y cómo puedes evitarla

En España, en verano, los robos de móviles aumentan debido al mayor número de aglomeraciones, en zonas costeras y de vacaciones, y también al incremento de turistas, que suelen estar algo más confiados.

Pero los métodos de robo van cambiando poco a poco, y en este 2025 hay uno que se ha puesto de moda, aprovechando la amabilidad de las propias víctimas.

Se trata de un robo directo que se realiza cuando el ladrón, haciéndose pasar por un turista despistado, le pregunta por una dirección a la víctima con la intención de que saque su móvil para consultarlo en Google Maps.

En ese momento, el ladrón coge el móvil y sale corriendo, siendo muy improbable que la víctima reaccione lo suficientemente rápido como para quitar la mano o salir corriendo detrás de él.

Al hacerse pasar por un turista, el ladrón hace que la víctima baje la guardia, ya que normalmente le suele preguntar por la dirección de un hotel real, algo que las personas de la ciudad quizás no tengan por qué saber dónde está.

Google Maps en un móvil Henry Perks El Androide Libre

Evitar este tipo de situaciones es complicado, pero una buena opción es alejarse un poco de esa persona cuando vayamos a desbloquear el móvil e incluso ser conscientes de que puede ser un problema y agarrarlo con fuerza.

Esto también se aplica cuando vamos usando el móvil por la calle o cuando estamos hablando por teléfono. Mucha gente lo coge y lo pone delante de la boca como si fuera una tostada sin darse cuenta de que es muy fácil robarle el móvil a una persona cuando lo usas así.

El mayor problema de este tipo de robos es que el ladrón se lleva el móvil desbloqueado, ya que estábamos consultando una aplicación cuando lo ha cogido.

Por eso no es mala idea tener una contraseña extra en aplicaciones sensibles, sobre todo cuando no estamos en nuestro día a día normal. Aplicaciones como las bancarias, de inversión o con datos importantes pueden securizarse utilizando un pin que puede ser incluso el mismo que el del móvil.

Por supuesto, en el caso de que nos roben el móvil, lo primero que hemos de hacer es formatearlo remotamente, para que al menos no haya peligro de perder datos o que nos quiten dinero de la cuenta.