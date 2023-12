Aprovecha el zoom al máximo de noche en tu Samsung Galaxy con este ajuste oculto

Samsung es una de las marcas de móviles que más cuidado pone en el apartado fotográfico. Y no solo en terminales de gama muy alta, como el Samsung Galaxy S23 Ultra, sino también en otros modelos, que incluso lleva un zoom óptico. Uno de los mejores ejemplos es el Samsung Galaxy S21 FE, del cual se especula que tendrá un sucesor pronto.

Esta característica es una de las señas de identidad de los móviles que más apuestan por la fotografía. Hace unos meses se pudo apreciar con el Xiaomi 13T, un modelo de la marca china que también ha implementado por primera vez un zoom óptico en esta familia, algo que era de esperar dado que era la primera generación de los T Series que se diseñaba en colaboración con Leica.

Pero el zoom óptico no siempre funciona como se espera. En muchos casos, el sistema operativo prefiere usar el sensor principal y realizar un recorte de la imagen en vez de usar el zoom. Esto sucede cuando hay poca luz, y no se quiere correr el riesgo de que la imagen salga movida. El motivo es que las cámaras con zoom no tienen tan buen estabilizador como las principales, por lo que el sistema prefiere evitar riesgos.

Mejorando el zoom óptico

Sin embargo, todo usuario que valore la fotografía, preferirá una imagen más nítida y con más detalle, aunque para ello tenga que tener algo más de cuidado a la hora de hacer la foto, evitando cualquier movimiento. Para eso, entre otras cosas, Samsung ha desarrollado una aplicación de cámara llamada Camera Assistant. Este complemento es una sección de ajustes extendida de las propias opciones de la cámara.

Se puede descargar desde la Galaxy Store, y no ocupa mucho espacio. Cuando se abre, permite cambiar múltiples parámetros fotográficos de la cámara de los móviles de Samsung, y uno de ellos es el cambio automático de lente cuando hay baja luz. Para ello sólo hay que pulsar en la sección Cambio de Lente Automático.

Camera Assistant

Cuando se desactiva este parámetro, la cámara con zoom óptico funcionará en todo momento, pero a cambio habrá que ser más cuidadoso para que no haya ningún movimiento que perjudique a la imagen. Eso sí, si se usa con cuidado se obtendrán imágenes más nítidas, con una nitidez menos forzada y más naturales.

Además de esa opción Camera Assistant permitirá poner un botón 2x en la interfaz de la cámara aunque los móviles de Samsung usan un sensor de zoom de 3. Lo que hace ese botón es realizar un recorte del sensor principal mejorando luego la imagen. Lo único que hace esa opción es permitir tener un acceso directo a eso en vez de tener que hacer zoom en la pantalla del visor de cámara.

Botón 2x en interfaz de cámara

Otros ajustes son la corrección de la distorsión, el poder quitar el suavizado de las fotos o incluso hacer que el temporizador dispare varias fotos en vez de una solo. Incluso hay ajustes de resolución alta que permiten controlar el comportamiento de las imágenes cuando se usa el zoom digital.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan