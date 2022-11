4 trucos para Google Discover deje de mostrarte noticias que no te interesan

Google Discover es esa página que te muestra noticias en la página izquierda del escritorio, así como en la propia aplicación de Google, y puedes personalizar lo que te enseña para que se ajuste a tus gustos.

El algoritmo no siempre da en el clavo, eso está claro, pero por suerte puedes ayudar a Google a que este mejore y te muestre noticias de temas que te interesen y omita lo que no te gusta.

Estos trucos son ideales si, por ejemplo, quieres que las noticias de Google Discover se centren en cine, tecnología, móviles o política, ya que te harán que las recomendaciones sean mejores.

Di que no te interesa el tema

No me interesa en Discover El Androide Libre

Es posible que Google Discover aún no te conozca bien y que el servicio de la compañía estadounidense te enseñe noticias sobre algún tema, como pueden ser los coches eléctricos, que no te interese. Y esto tiene solución.

Google recomienda en función de tus intereses, por lo que puedes indicarle que una temática en concreto no te interesa. Para ello, solo tienes que pulsar en el menú de los puntos y pulsar en "No me interesa esto".

Temas que no te interesan en Discover El Androide Libre

También está la opción de pulsar justo debajo, en "No me interesa [temática]" para que ya no te aparezca más contenido, en general, de —siguiendo el ejemplo— coches eléctricos.

Por suerte, si al tiempo te vuelve a interesar el tema, puedes deshacer esto y que fuera como si nunca le has dado que no te interesa, de manera que puedes ir cambiando en función de tus gustos del momento.

Gestiona tus intereses

Temas que te interesan Discover El Androide Libre

Google Discover te ofrece la posibilidad de entrar a dos listas que recopilan todas las temáticas que has marcado que te gustan y que no te gustan, lo que hace que puedas gestionar ambos apartados fácilmente para subsanar errores.

Si pulsas el botón de los tres puntos y le das a Gestionar mis intereses, podrás acceder a ambas listas, en las que podrás añadir y quitar elementos para aclarar qué es lo que te interesa y qué es lo que no.

Haz que no te aparezcan noticias de un medio en concreto

Es posible que haya medios que, por lo que sea, no te interesen, y Google también te da la oportunidad de hacer que sus noticias no aparezcan en tu feed. Debes pensártelo bien a la hora de tomar esta decisión, ya que hay muchas ocasiones en las que simplemente puedes marcar que no te interesa el tema y ya está.

Si al tiempo te arrepientes, solo tendrás que ir al apartado para gestionar tus intereses y eliminar el medio de la lista de temas que no te interesan.

Utiliza el botón de "Me gusta"

Google Discover El Androide Libre

Igual que puedes marcar algo como que no te gusta, puedes hacer lo contrario e indicar que te gusta para que el algoritmo de Discover vaya aprendiendo poco a poco acerca de tus gustos, algo que te será de utilidad a medida que vaya pasando el tiempo.

Pulsando en el botón del corazón en los temas que te gustan hará que Discover interprete que lo ha hecho bien con esa recomendación y que te enseñe sitios similares.

