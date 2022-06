Evita que nadie cotillee en tu perfil de WhatsApp con estas nuevas opciones

WhatsApp ha incluido en su aplicación nuevos controles de privacidad que te permiten ocultar tu foto de perfil, hora de última conexión y más información, pero solo a algunos contactos, de manera que el resto sí que pueda verlo.

Se trata de una nueva opción de privacidad por parte de la compañía que brinda la posibilidad a los usuarios de diferenciar entre sus contactos más allegados, y otros números que hay en la agenda, pero que no tienen por qué ver tu información.

Y es que, muchos de los números de tu agenda de contactos no tienen por qué ser amigos o familiares, sino que pueden ser tu casero o el dentista, y ahora puedes hacer que estos no puedan ver la principal información de tu perfil.

Cómo ocultar tu foto e información personal a algunos contactos

Privacidad WhatsApp El Androide Libre

WhatsApp incluía hasta ahora unos ajustes de privacidad con los que la aplicación permitía que selecciones quién puede ver tu contenido, pero no dejaba que pudieras esconder esta información ante personas concretas. Ahora sí se puede, y para hacerlo solo tienes que seguir estos pasos:

En WhatsApp, abre Ajustes.

Dale a Cuenta.

Pulsa sobre Privacidad.

Pulsa sobre Hora de últ. vez, Foto de Perfil, Info o Estados.

Selecciona Mis contactos, excepto...

Cuando hagas esto, te aparecerá una lista de contactos de la que tienes que elegir las personas a las que quieres meter en esta lista. Cada categoría representa un elemento, como la foto de perfil, por lo que deberás elegir los contactos a los que ocultárselo en cada una de las secciones.

Hora ultima vez El Androide Libre

Una vez hayas elegido las personas que no quieres que vean tu información de perfil, a estas no les aparecerá el elemento en concreto que hayas ocultado, pero estas personas no sabrán que es por esto, y no están bloqueadas, por lo que podrán seguir hablándote.

Esta novedad ya está disponible para todos los usuarios, por lo que si no te aparece la opción de "Mis contactos, excepto..." en cada elemento de los ajustes de privacidad, deberás actualizar la app a la última versión.

Ocultar información de WhatsApp El Androide Libre

Si quieres volver a dejar que estas personas vean tu estado, deberás volver a cada una de las secciones y luego anular la selección de los contactos que quieras. Tendrás que hacer esto en cada una de los apartados de privacidad.

