Tres consejos para hacer fotos con el macro de tu móvil de forma sencilla

Desde que empezó la carrera por usar múltiples cámaras en los móviles Android se ha popularizado el uso de sensores y lentes que, hasta no hace mucho, eran exclusivas de cámaras profesionales de nicho.

El mejor ejemplo de esto son las lentes macro, que permiten hacer fotos a elementos desde muy cerca, cambiando mucho el resultado de las fotografías.

Posiblemente esto lo hayamos visto en su máxima expresión con el OPPO Find X3 Pro, que incluye una lente microscópica. Lo normal, pese a eso, es que los móviles cuenten con una cámara macro, o que el gran angular u otro sensor actúe como tal.

Hacer fotos con estas cámaras es sencillo, pero hay algunas cosas a tener en cuenta si queremos que las imágenes salgan lo más vistosas posibles.

Activa la lente macro

Modo macro en el OnePlus 9 Pro

Lo primero que tenemos que hacer es activar el modo macro en la aplicación de cámara de nuestros móviles.

Para ello hemos de buscar la opción, casi siempre simbolizada por la forma de una flor. No es casual, este tipo de fotografía se usa mucho para inmortalizar flores y ciertos elementos de la naturaleza.

Una vez activado tenemos que fijarnos en la distancia que nos indica la interfaz. Hay móviles que permiten hacer macro a los 4 cm, otros a los 3 cm y alguno incluso más de cerca.

Mientras menor sea el número de cm admitido, mejor para lo que buscamos.

Busca el desenfoque acentuado

Una vez que hemos activado ese modo hemos de buscar un buen encuadre. Para ello os recomendamos que hagáis la foto a un objeto que no tenga nada detrás, creando un desenfoque muy forzado que aumenta la sensación de escala de lo que estamos enfocando.

Cuando lo hagamos tenemos que tener un buen pulso, o usar un trípode, y es que la trepidación es mucho mayor que en fotos convencionales.

Controla la exposición

Control de exposición junto a zona de enfoque

Por último, tenemos que enfocar bien, normalmente, tocando en la pantalla. Cuando lo hagamos, es posible que el móvil nos permita cambiar la exposición, algo que nos ayudará a mejorar la iluminación de la imagen.

El control suele ser deslizable, haciendo que suba o baje la entrada de luz pulsando en el icono del sol y moviéndolo arriba o abajo.

Fotografía macro de un tronco de árbol Álvarez del Vayo

Como veis, se trata de un tipo de fotografía fácil de ejecutar ya que no hay elementos en movimiento, no tenemos que buscar un gran paisaje, etc.

Lo que sí necesitamos es paciencia y práctica, pero si os gusta la fotografía no es eso un problema.

