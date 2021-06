Cómo eliminar dispositivos que tienen acceso a tu cuenta de Google

Los teléfonos Android que usamos tienen acceso a nuestra cuenta de Google, están vinculados a la misma. También los móviles antiguos que has usado tienen acceso a dicha cuenta, aunque cuando dejas de usar alguno de estos dispositivos puede ser conveniente quitarle dicho acceso.

Esto permite tener una mejor gestión sobre los dispositivos que tienen acceso a nuestra cuenta de Google, así como evitar que si vendemos ese teléfono o se lo damos a alguien, vayan a poder entrar en esa cuenta.

Comprueba qué dispositivos tienen acceso a tu cuenta de Google

Dispositivos sesion cuenta Google

Es recomendable comprobar cada cierto tiempo qué dispositivos tienen acceso a tu cuenta de Google. Hay una página dedicada a ello, donde poder ver los dispositivos que han accedido esa cuenta en los últimos 28 días. También se proporcionan datos adicionales, como saber cuándo se ha entrado o la localización desde la que se ha hecho esto.

Se trata de una información de utilidad, también por si quieres ver si hay dispositivos que no reconoces o hay dispositivos que ya no usas o dejarás de usar, que no deberían estar en ese listado. Los pasos para comprobar esto son:

Entra en la página de seguridad de Google, en este enlace. Inicia sesión en tu cuenta (sino lo has hecho ya). Comprueba los dispositivos que tienen acceso a la cuenta. Si quieres más información, pulsa sobre el nombre del dispositivo. Para eliminar uno, pulsa en los tres puntos verticales. En el menú que sale pulsa en Cerrar sesión.

Este apartado permite tener en todo momento control sobre qué dispositivos tienen acceso a tu cuenta, por si hay alguno que no reconoces o se muestran datos que te resultan sospechosos. Si hay algo que no debería estar, siempre puedes eliminar ese dispositivo del listado.

Además de hacer esto, lo mejor es reforzar la seguridad de tu cuenta de Google. Esto se puede hacer cambiando de contraseña o introduciendo la verificación en dos pasos en la misma.