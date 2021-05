Cómo ver los enlaces que has abierto desde Instagram en Android

Instagram es una de las redes sociales más populares en España, que millones de usuarios en Android abren a diario. Es habitual que al usar la red social abras algún enlace desde la misma, como un enlace en la biografía de algún perfil en la red social, que te lleva a alguna web o tienda.

Seguramente en alguna ocasión has abierto uno de esos enlaces desde Instagram, pero ya no recuerdas la web o tienda que abriste. Por suerte, la red social guarda un historial con todos esos enlaces que has abierto desde ella, así podrás localizarlo fácilmente.

Accede a los enlaces que has abierto desde Instagram

Instagram historial enlaces

Abrir un enlace desde Instagram en Android es algo común, porque solemos visitar las páginas de tiendas o marcas en la red social y pulsamos en productos que nos gustan, por ejemplo. Puede que haya un enlace que deseamos encontrar, pero no recordamos el nombre de la página web o de la marca en cuestión. Por suerte, lo podemos encontrar fácilmente siguiendo estos pasos:

Abre Instagram en tu teléfono Android. Pulsa en tu foto de perfil en la parte inferior derecha de la pantalla. Pulsa en las tres rayas horizontales en la parte superior derecha. Entra en Configuración. Acude al apartado de Cuenta. Entra en Tu Actividad. Sitúate en la pestaña Enlaces. Busca el enlace deseado.

La red social ha guardado todos esos enlaces que hemos abierto desde la misma. Los enlaces en ese listado se muestran en orden cronológico, del más reciente al más antiguo. Para encontrar ese enlace concreto que estamos buscando, solo tendremos que ir descendiendo en ese listado y luego pulsar en el mismo para poder abrirlo.

Todos los enlaces que abras desde Instagram en tu teléfono Android van a quedar registrados en este historial. Así siempre podrás volver a encontrarlos de forma sencilla por si hay alguno que deseas poder abrir de nuevo, solo tendrás que seguir los pasos mencionados y así tener acceso al mismo.