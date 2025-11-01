Este es el simple truco que hará que las fotos que hagas se vean más nítidas: es gratis y solo se tarda unos segundos

En mayor o en menor medida, todo el mundo acaba utilizando las cámaras del teléfono móvil, ya sea para hacer fotos de turismo o bien para capturar momentos del día a día y mandarlos a familiares o amigos.

No todos los smartphones cuentan con la misma calidad fotográfica, y eso es evidente. Lo importante en este sentido no es el número de megapíxeles, sino la calidad del sensor fotográfico.

Es por eso que no es posible conseguir los resultados de un móvil de gama alta con uno de gama media o gama de entrada.

De la misma forma que es complicado que un smartphone alcance la misma calidad que una cámara profesional.

Sin embargo, si algo bueno tienen los móviles es que no necesitan de ningún otro dispositivo aparte para editar la fotografía y, posteriormente, compartirla en redes sociales o en aplicaciones de mensajería.

Google Fotos se ha convertido en la galería predeterminada de muchos móviles, e incluso en los que tienen su propia galería, la aplicación de Google también está presente.

Una de las mejores características con las que cuenta la app de Google es que integra un editor muy completo, que permite desde borrar objetos de forma inteligente hasta cambiar parámetros de la imagen, como el contraste o la exposición.

Sin embargo, tiene otros dos ajustes que, usados con moderación, pueden ayudar a que muchas fotografías se vean de mejor manera.

Para ello, solo habrá que abrir la fotografía en cuestión desde la app de Google Fotos y pulsar sobre el botón de editar que hay en la parte inferior.

Mejorar nitidez en Google Fotos Jacinto Araque El Androide Libre

La app de Google ofrece bastantes opciones para editar las imágenes, pero las que nos interesan aquí son las de Nivel de detalle y Mejorar nitidez. Ambas conseguirán que la fotografía se vea algo mejor, aunque es esencial ir probando para no pasarse con el resultado, puesto que puede quedar demasiado artificial.

Por otra parte, es cierto que marcas como OPPO, Samsung o OnePlus cuentan con un editor propio que puede utilizar la IA para tratar de mejorar la resolución de la imagen, y es una gran opción si se dispone de ella. En caso contrario, siempre quedarán los ajustes de Google Fotos.