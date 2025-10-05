He quitado a Gemini del botón de apagado del móvil: así lo puedes personalizar para que no abra la IA de Google

Los últimos años, la inteligencia artificial ha sido, sin duda, la tecnología protagonista en el mundo de los móviles Android.

Gran parte de las principales marcas que componen el mercado han lanzado ya sus propias funciones impulsadas por esta tecnología.

Tareas como eliminar personas de las fotos, resumir un texto o incluso reescribirlo con otro tono ya están al alcance de prácticamente cualquier persona que tenga un móvil Android.

Más allá de este tipo de funciones integradas en la capa de personalización, Google también ha decidido sustituir Assistant por Gemini, un asistente virtual que también se basa en la IA para funcionar.

Lo cierto es que este mejora en cualquier aspecto al asistente anterior, pero es cierto que no todo el mundo lo usa con la misma frecuencia.

Hay gente para la que es una herramienta indispensable en el día a día, pero otras personas solo lo utilizan de forma ocasional.

Para este último grupo, seguramente sea un incordio el hecho de que Google haya decidido hacer que el acceso rápido a esta aplicación sea manteniendo el botón de encendido. Por suerte, es posible quitar este acceso directo.

Quita el acceso directo

Dentro de la aplicación de Ajustes, en el apartado de Accesibilidad, al final del todo, muchas capas de personalización ofrecen la posibilidad de personalizar el uso que se le da a este botón.

Existen dos gestos rápidos con el botón que se pueden cambiar. El que nos interesa, en este caso, es el que sucede cuando se mantiene pulsado el botón de apagado.

Hasta ahora, lo normal es que este abriera el menú de apagado del móvil, pero lo que abre, ahora mismo, es Gemini. Estas dos opciones son las únicas disponibles, por lo que habrá que cambiarlo para que muestre dicho menú en lugar del asistente virtual.

En cuanto al otro gesto disponible para el botón de encendido, este es el de dar una doble pulsación, y la única opción que aparece disponible es la de abrir la cámara.

Más allá de estos, la mayoría de móviles también ofrecen la posibilidad de usar otros gestos, como aquellos que consisten en dibujar sobre la pantalla de bloqueo para hacer cosas como encender la linterna o incluso abrir la calculadora.