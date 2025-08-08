ChatGPT cambia para siempre con los acentos de color: así puedes personalizar los chats desde hoy mismo en España

GPT-5 ha traído una nueva experiencia unificada en ChatGPT para todos los usuarios, y entre sus novedades también ha aparecido una muy interesante para la personalización que permite cambiar el acento de color de los chats.

Un nuevo modelo de IA que se adaptará a las consultas para que no tengamos que estar seleccionando uno u otro, ya que incluso ahora los usuarios que lo usan de forma gratuita podrán utilizar GPT-5.

Un ChatGPT más inteligente y avanzado que ahora se caracteriza por tratar las consultas de salud con más cuidado y por las respuestas seguras, aparte de mejorar en fiabilidad, precisión, redacción y programación.

En la presentación que hizo OpenAI anunció que hoy llegarían la posibilidad de personalizar el acento de color de los chats y las cuatro personalidades que puede 'tomar' ChatGPT, ya sea en tono sarcástico, robot, oyente o friki.

Así las denominó OpenAI, aunque en España, de momento, solo está activa desde esta mañana la posibilidad de cambiar el acento de color de los chats que tengamos con ChatGPT. Se hace así:

El acento de color de los chats en ChatGPT

Se abre la app ChatGPT en la web, Android o iOS.

Se toca sobre el botón del menú situado en la parte superior izquierda.

Ahora en la parte inferior sobre nuestro perfil para acceder a Personalización.

Y aquí se mostrará el color de acento .

. Podemos elegir entre un total de 8 colores.

Lo único que el color morado solo está disponible con la suscripción Plus y el negro para la Pro. El resto son el gris predeterminado, azul, verde, amarillo, rosa y naranja.

Otro detalle importante es que la ruta para acceder al acento de color en la versión de web aparece justamente al tocar sobre configuración, así que nos olvidamos de pulsar sobre personalización, ya que aparece en la pestaña general de ChatGPT.

Una forma de darle un toque más especial a los chats que tengamos diariamente con ChatGPT y que por primera vez OpenAI permite personalizar un poco la experiencia con la app de chat, ya que hasta ahora había sido inexistente.

Ahora solo nos queda esperar por esas cuatro personalidades que ChatGPT puede adoptar según la charla o conversación natural que estemos teniendo con la IA, y que presumiblemente hoy debería de estar disponible en España al igual que en otras regiones.