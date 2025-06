La sencilla acción que hago cada día con mi móvil y que me ayuda a estar casi dos días sin tener que cargarlo

La batería del móvil es un elemento bastante importante para muchos usuarios en España, ya que mucha gente necesita que el móvil aguante encendido durante un día entero de trabajo.

Hay modelos como el realme GT 7 o el OnePlus 13 ahora que presumen de contar con una batería de gran amperaje, sin embargo, hay otros dispositivos que no tienen tanta.

Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que esto no tiene por qué ser un impedimento para disfrutar de batería durante todo el día.

Android cuenta con un gran número de funciones gracias a las cuales es posible optimizar su uso para hacer que la batería aguante más.

El consumo de esta suele depender mucho del uso que le da cada usuario, y es cierto que muchas personas acostumbran a ponerlo a cargar cada noche.

Sin embargo, si trabajas desde casa o no sueles utilizar mucho el dispositivo, no es complicado llegar a dos días de autonomía siguiendo algunos consejos.

Uno de los más importantes, quizás suele pasar desapercibido. Se trata del modo de ahorro de batería extremo.

Aprovecha el ahorro de batería

Con el modo de ahorro de batería normal, el smartphone restringe ciertos servicios funcionando en segundo plano para hacer que el dispositivo consuma menos batería, se utilice o no se utilice en ese momento.

Es muy recomendable utilizar este modo en varios momentos a lo largo del día en los que no importa no recibir un correo de forma instantánea o no se necesitan tener otros servicios corriendo.

Por ejemplo, en la hora de la comida, o bien al salir de trabajar en aquellos momentos en los que ya se está descansando.

Con esto el móvil gastará menos batería, sea cual sea. Sin embargo, el modo de ahorro extremo de batería es aún mejor.

Este además restringe las notificaciones de prácticamente todas las aplicaciones, así como su consumo de batería en segundo plano

Es posible seleccionar algunas aplicaciones para meterlas en la lista de permitidos y poder utilizarlas mientras este modo está activado.

No se recibirán notificaciones de estas, pero se podrá acceder a ellas para ver si hay alguna novedad que debamos consultar.

Este modo es ideal para utilizarlo, en especial, por la noche. Al fin y al cabo, permite enterarse de todas las llamadas entrantes, por lo que si alguien necesita contactar de forma urgente, la llamada llegará.

Para activar este modo es posible poner un acceso rápido en la cortina de ajustes rápidos, de forma que se pueda poner en marcha con solo bajar la cortina de notificaciones.

En caso de que este no aparezca, también será posible buscarlo en la aplicación de ajustes.