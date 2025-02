Un único móvil para dos usos distintos: así puedes 'dividirlo' para utilizarlo como si fueras dos personas distintas

El móvil suele ser un objeto que no se comparte a la hora de utilizarlo en el día a día. Es bastante normal prestárselo a otra persona para que busque información o lleve a cabo cualquier otra tarea en el dispositivo, pero lo cierto es que compartirlo de forma íntegra no suele ser lo habitual en España.

Sin embargo, hay ocasiones en las que la necesidad empuja a que esta situación tenga lugar. Gracias a Android es posible hacer que esta tarea no comprometa la privacidad de ninguno de los dos usuarios y que cada uno tenga su propio espacio dentro del mismo teléfono.

Se trata de una opción extremadamente interesante que va a separar dos espacios totalmente independientes en los que los usuarios tendrán la libertad total de hacer lo que quiera sin que la otra persona se vaya a encontrar sus aplicaciones abiertas o sus sesiones iniciadas.

Lo mejor de esto es que es una opción tan segura que es posible incluso ponerle a cada espacio del dispositivo un bloqueo de pantalla con una huella dactilar diferente. Gracias a esto, cada usuario podrá poner en marcha directamente su espacio con solo poner su huella. Es decir, en función de quién ponga la huella dactilar, el dispositivo desbloqueará un apartado del móvil u otro.

Desde luego, es una opción muy interesante para poder compartir el móvil sin pensar en que la otra persona está cotilleando el dispositivo, algo que no se debe hacer, puesto que no favorece la privacidad de los usuarios en absoluto, y tampoco es sano.

Cómo configurarlo

Android cuenta desde hace tiempo con un sistema de usuarios que ha ido evolucionando con el paso de los años hasta quedarse como está ahora mismo. Este está disponible en ajustes, donde tiene un apartado propio junto al de las cuentas de usuario que se tengan registradas en el dispositivo. En la sección de los usuarios se podrá activar una opción llamada usuario múltiple.

Esta mantiene el smartphone tal y como está, pero creando un nuevo usuario, el cual tendrá que registrarse en su cuenta de Google y acepta la configuración inicial del móvil, tal y como si fuera un nuevo dispositivo. Este tendrá un móvil, a todos los efectos, independiente, aunque usará la SIM del smartphone para las llamadas y la conexión a internet. Eso sí, las aplicaciones se actualizan en ambos usuarios a la vez.

Usuario múltiple en Android

También es posible crear un usuario Invitado, el cual no será tan personalizable, pero que ofrecerá un espacio independiente de forma rápida. Existe una opción que permite incluso hacer que el contenido generado en el usuario Invitado se elimine automáticamente al salir. Esto lo hace ideal para aquellas ocasiones en las que solo se le va a prestar el móvil a una persona durante un rato y de forma puntual.

De la misma forma, hay una opción que permite compartir también el historial de llamadas con este usuario. Para cambiar entre un usuario y otro, solo habrá que bajar la cortina de notificaciones y tocar en el icono de usuario para poder seleccionar otro.

Qué ventajas tiene

Entre las principales ventajas que destaca este modo es la de la privacidad. Cada una de las dos personas que comparten el móvil tendrá su propio espacio con sus propias fotos, sus propios datos, sus cuentas y contraseñas guardadas. Esto es ideal no solo por la mitad, sino para tampoco mezclar información que es de dos personas distintas en el mismo dispositivo, ya que cuando la persona que no tiene móvil lo recupere, puede ser más complicado separar sus datos.

Otras de las ventajas que tiene este modo como todas es que también permite crear dos espacios totalmente diferenciados para el mismo usuario. Es decir, sería posible crear un usuario para utilizarlo durante las horas de trabajo, con aplicaciones orientadas exclusivamente al desempeño de la actividad laboral, como el correo electrónico, procesadores de texto y más apps de trabajo, sin ningún otro tipo de distracción.

Por otra parte, sería posible dejar el perfil normal para cuando se acabe el trabajo y se vuelva al tiempo de ocio, en este perfil no sería necesario tener ninguna aplicación de trabajo, ya que ni siquiera se estaría en horario laboral cuando se use, por lo que no sería necesario tenerlas en ambos perfiles.

Esto podría tener incluso cierto impacto en la duración de la batería. Al existir dos espacios separados con menos aplicaciones cada uno que si ambos estuvieran juntos, el sistema carga menos aplicaciones en primer y en segundo plano, lo que permite que el dispositivo funcione más rápido y gaste algo menos de batería.