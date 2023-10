La sencilla acción que te puede evitar perder miles de euros si te roban el móvil

Por desgracia, uno de los objetos preferidos por los ladrones en España es el teléfono móvil, y hay muchas ocasiones en las que estos se aprovechan de los eventos multitudinarios, como un concierto o una feria para robarlos. Sin embargo, hay veces que el proceso no acaba con la sustracción del dispositivo, sino que también se intenta estafar a los propietarios del dispositivo.

Gracias a Google y Apple se pueden bloquear los dispositivos robados a distancia, pero si el ladrón ha observado u obligado a la víctima a introducir el código o patrón de desbloqueo, sus datos y su dinero pueden estar expuestos, y las pérdidas pueden ser muy grandes. Hace poco, la Policia Nacional informó de una trama en la que los ladrones se hacían pasar por alguien que había encontrado el móvil para descubrir el código de bloqueo. Consiguieron estafar más de 25.000 euros.

Por eso, más allá de utilizar el bloqueo biométrico y establecer un patrón o un código que no sea fácil de adivinar, es conveniente llevar a cabo otras acciones para evitar que esto nos pase. Además, hay funciones en Android que pueden ayudar a prevenir la intromisión de otras personas en las apps del móvil, aunque adivinen el código.

Imprescindible cerrar la sesión

Después del robo de un móvil es imprescindible denunciar a la policía y también avisar a la compañía telefónica para dar de baja esa tarjeta SIM y el número IMEI asociado al teléfono. Sin embargo, también es conveniente, antes de bloquear o eliminar el dispositivo con el administrador, cerrar sesión en las apps más importantes que haya instaladas en él. Así, en caso de que el ladrón descubra el código, será imposible que este pueda utilizar apps como redes sociales, tiendas online o el almacenamiento en la nube. Lo mismo con la aplicación del banco.

Algunas plataformas cuentan la posibilidad de ver todas las sesiones que hay iniciadas con la misma cuenta y cerrarlas a elección del usuario, y hacer esto es bastante recomendable, en especial, en aquellas en las que se hayan dejado guardados datos de pago. En estos listados se muestran tanto el tipo del dispositivo que está conectado como su ubicación aproximada, por lo que debería ser sencillo elegir el robado, aunque en caso de duda, es buena idea cerrar sesión en todos.

Dispositivos en Amazon El Androide Libre

En Amazon, por ejemplo, hay que dirigirse al apartado de Gestionar contenido y dispositivos, una vez allí, hay que seleccionar el icono de la aplicación de la tienda online. Tras esto, se podrá eliminar el registro de cualquier dispositivo, haciendo que si quiere utilizar esa cuenta de Amazon, tenga que iniciar sesión con el usuario y la contraseña correctas.

Si el móvil Android también tiene iniciado la sesión de Gmail, hay que tener cuidado con los correos de confirmación, puesto que se podría acceder con el dispositivo robado. Lo mejor es cerrar sesión con el administrador de dispositivos Google y bloquear el dispositivo antes de necesitar recibir uno de estos correos electrónicos.

Precauciones antes de que suceda

Cerrar sesión en varias plataformas una vez el móvil ha sido sustraído es imprescindible, sin embargo, también hay una serie de precauciones que se pueden tomar antes de que esto suceda para ponérselo complicado a los delincuentes. La primera de ellas es tan simple como no dejar guardados los datos de pago en aplicaciones de tiendas online. Por lo general, esta información se deja guardada por comodidad, pero es cierto que no es lo más seguro.

Muchas marcas de móviles Android incluyen en su capa de personalización una función gracias a la cual se pueden bloquear las aplicaciones que cada uno considere más importantes con un código o incluso utilizando la huella dactilar. Esto puede ser muy útil en aquellas apps en las que no queremos que nadie pueda entrar, como las tiendas online, aplicaciones de mensajería instantánea o la galería de fotos.

El Androide Libre 748

Por lo general, se encuentra en los ajustes del teléfono o en la aplicación dedicada a la seguridad que tenga la capa, y es extremadamente recomendable hacerlo con todas aquellas apps a las que no se quiere que nadie acceda en caso de que se pierda el móvil o lo roben.

Los móviles y tablets Android también cuentan con un modo de privacidad que permite no mostrar una previsualización de las notificaciones más importantes en la pantalla de bloqueo. De esta forma, cuando se recibe un WhatsApp se muestra que hay un mensaje nuevo, pero no se enseña ni el remitente ni el contenido del mensaje hasta que no se desbloquea la pantalla. Para activar esta función solo hay que ir al apartado de Notificaciones y desactivar el interruptor de Notificaciones sensibles.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan