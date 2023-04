Cómo recuperar las aplicaciones que has desinstalado en Android

Comprueba todo lo que has desinstalado recientemente El Androide Libre

Google Play Store es una gran tienda de aplicaciones, y no solo por su gran variedad de aplicaciones y juegos, sino porque también cuenta con otras opciones complementarias, como la de acceder a tu historial de descargas para ver cuáles son las últimas aplicaciones que has desinstalado.

De esta forma, podrás seguirle la pista a las aplicaciones que has desinstalado recientemente y que quizá quieras volver a descargar en tu smartphone, algo que también podrás hacer muy fácilmente.

Además, como Google Play con uno de los datos de actividad de todos tus dispositivos podrás acceder desde tu ordenador, móvil o tablet a esta lista de aplicaciones.

Cómo ver las apps que has desinstalado recientemente

Si has eliminado una aplicación de tu móvil o de tu tablet y te has arrepentido, debes saber que Google Play Store cuenta con un apartado en el que puede mostrarte todas las aplicaciones que has desinstalado recientemente, y puedes acceder siguiendo estos pasos:

Abre Google Play y pulsa en tu foto.

Dale a Gestionar apps y dispositivo.

Pulsa en Gestionar.

Marca la opción de No instaladas.

Ordena la lista por "Añadidas recientemente".

Utilizando los filtros de Google Play de esta manera colocarás en primer lugar las aplicaciones que has eliminado recientemente de cualquiera de tus dispositivos. Aunque hayas eliminado la misma aplicación dos veces, no aparecerá duplicada en la lista.

Junto a cada una de las aplicaciones encontrarás una casilla de verificación que puedes marcar para seleccionar varias a la vez. Cuando estas estén marcadas podrás seleccionar la opción de eliminarlas de la lista o de volver a instalarlas en el dispositivo, ambas las encontrarás en la parte superior derecha.

Se trata de un buen método para volver a ver las aplicaciones que has eliminado, por si acaso te arrepientes y quieres volver a probar dicha app en tu móvil.

Eso sí, ten en cuenta que si le das a la opción de reinstalar, las apps volverán a instalarse en el dispositivo desde el que estás accediendo a la lista, no desde el dispositivo que ha desinstalado las aplicaciones en su momento.

