Cómo hacer una devolución en Amazon desde la aplicación y en poco tiempo

Amazon es una de las tiendas online más utilizadas a día de hoy en España y en otros tantos países alrededor del mundo —incluso puedes comprar mediante Alexa—, y la compañía tal como lo exige la ley, cuenta con un mecanismo para que puedas devolver los productos que has comprado.

Estas devoluciones se pueden efectuar en base a diferentes motivos, como que el producto no te ha gustado, no ha cumplido con las expectativas de lo que buscabas o que el producto ha llegado dañado o no funciona como debería.

Para ello tendrás un plazo determinado antes de que esta posibilidad expire, y hoy te vamos a enseñar todo lo que necesitas saber sobre las devoluciones en Amazon.

Cómo devolver un producto en Amazon

Motivos de devolución en Amazon

Devolver un producto en Amazon es un proceso bastante sencillo y que no te llevará más de un par de minutos, ya que la aplicación pone bastante facilidades para ello una vez sabes donde tienes que buscar la opción. Para iniciar el proceso solo debes seguir estos pasos:

Abre la aplicación y ve hasta mis pedidos.

Pulsa sobre el pedido que quieras devolver.

Selecciona solicitar devolución.

Tras esto tendrás que contestar a un par de preguntas que Amazon te hace sobre el motivo por el que quieres llevar a cabo esta devolución, en el cual puedes indicar lo que te ha llevado a devolver el producto para dar algo de feedback a la compañía acerca del producto en cuestión y del vendedor.

Devolución en Amazon El Androide Libre

Tendrás una lista para seleccionar el motivo y un cuadro de texto en el que puedes explicarlo tú mismo cuál ha sido el problema relacionado con este producto.

Tras esto tendrás que seleccionar el método de envío que deseas utilizar. Por una parte, Amazon te ofrece la opción de que alguien vaya a tu casa a recoger el pedido, aunque también puedes seleccionar la opción de llevarlo a un punto de recogida de las compañías con las que trabaja Amazon.

Si tienes alguno de estos puntos de recogida cerca se trata del método más cómodo si no pasas demasiado tiempo en tu casa, ya que así evitarás que el repartidor vaya justo cuando no estás en casa.

Eso sí, debes tener en cuenta que hay ocasiones en las que se requiere que imprimas una etiqueta antes de que puedas devolver el producto por lo que deberás estar atento al indicador que se encuentra junto a los métodos de devolución.

Cuánto tiempo tienes para devolver un producto en Amazon

Como sucede en cualquier otra tienda en la que compres cualquier tipo de producto, hay un límite de tiempo después de hacer la compra para solicitar una devolución de la misma. Este plazo es de un mes a partir de la compra del producto en cuestión, por lo que es una buena opción probar todo lo que pidas antes de que pase este plazo.

Hay que diferenciar este tipo de devolución de la que se produce cuando el producto se rompe o daña dentro de garantía. Este otro tipo de devolución está disponible siempre y cuando se cumplan con las condiciones de la garantía y siempre y cuando hayan pasado menos de tres años, que es el plazo mínimo de esta.

