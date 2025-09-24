La nueva Redmi Pad 2 Pro llega a España con una pantalla diseñada para dibujar y escribir a mano como en un papel

El evento de Xiaomi que está teniendo lugar en Munich nos está dejando todo tipo de anuncios y novedades, desde los Xiaomi Open Wear Stereo Pro a los nuevos Xiaomi 15T Series.

pero la empresa no se ha quedado ahí, y es que tras confirmar la llegada de sus coches eléctricos a Europa en 2027 y de anunciar nuevos electrodomésticos, también nos trae una nueva tablet.

La estrategia de la empresa pasa por llevar su Human x Car x Home a todos los mercados en los que está presente, y entre ellos destaca España.

Este nuevo dispositivo se llama Redmi Pad 2 Pro y llega a nuestro país en varias versiones, entre las que destaca una con un cristal mate que evita los reflejos y otra con 5G.

Los tres modelos son las REDMI Pad 2 Pro (desde 299,99 euros), REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version (desde 349,99 euros) y REDMI Pad 2 Pro 5G (desde 379,99 euros).

Precios de la Redmi Pad 2 Pro Nacho Castañón El Androide Libre Munich (Alemania)

Todas usan una enorme pantalla de 12,1 pulgadas con resolución 2.5K y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, con lo que la fluidez del contenido será de primer nivel.

Además, el modelo Matte Glass Version tiene una pantalla mejorada de nanotextura AG que reduce el deslumbramiento y los reflejos hasta en un 97%, al tiempo que ofrece una superficie similar al papel ideal para dibujar o escribir a mano.

Trasera de la Redmi Pad 2 Pro Nacho Castañón El Androide Libre Munich (Alemania)

Todas incluyen un sistema de cuatro altavoces con tecnología Dolby Atmos y Hi-Res Audio y una batería de nada menos que 12.000 mAh con carga rápida de 33 W.

Pero en este apartado destaca quizás más la carga inversa con cable de 27 W, que permitirá usar la tablet para cargar cualquier móvil a una velocidad más que decente.

Redmi Pad 2 Pro con teclado Nacho Castañón El Androide Libre Munich (Alemania)

El procesador elegido es el Snapdragon 7s Gen 4, y versiones de 6 y 8 GB de RAM y 128 y 256 GB de almacenamiento interno, ampliable mediante una ranura para tarjetas microSD.

Todas serán compatibles con los accesorios anunciados, el Redmi Smart Pen para dibujar y escribir con 4096 niveles de presión y una latencia ultrabaja; el teclado Redmi Pad 2 Pro Keyboard con teclas espaciosas de 16×16 mm y la funda Redmi Pad 2 Pro Cover que protege la tablet y sirve como soporte.

Como promoción de lanzamiento, la Redmi Pad 2 Pro de 6+128 GB incluirá de regalo el Redmi Smart Pen y la versión de 8+256 GB costará 349,99 euros.