La nueva tablet económica de Samsung sigue siendo básica, pero ahora apuesta por una pantalla diferente

Una de las cosas que más se le echaban en cara a Apple era que sus iPhone básicos no tuvieran una tasa de refresco de 120 Hz. Esto ha cambiado con el iPhone 17.

Pues pocas semanas tras ese lanzamiento Samsung ha decidido dejar de lado las pantallas de 60 Hz incluso en su línea de tablets más económicas, que ahora protagoniza la Galaxy Tab A11.

Eso sí, aquí hablamos de pantallas de 90 Hz que, además no usan tecnología OLED, sino LCD. No en vano siguen siendo las propuestas más económicas del catálogo de la compañía.

Este anuncio se ha dado en países como la India, donde ya aparecen en la web de la empresa, aunque en España aún no parece estar disponible. El precio, al cambio, parte de unos 125 euros.

La nueva Samsung Galaxy Tab A11 estará disponible en dos colores, gris claro y gris oscuro, y usa la misma estética que las más caras y potentes Galaxy Tab S11 Series.

Nuevo diseño de la Samsung Galaxy Tab A11 El Androide Libre

La pantalla, que da el salto a los 90 Hz, se mantiene en las 8,7 pulgadas y en la resolución 1.340 x 800 píxeles. Cuenta con altavoces estéreo y audio compatible con la tecnología Dolby Atmos.

La cámara delantera es de 5 Mpx, y está pensada mayormente para videollamadas. En la parte trasera tenemos una cámara de 8 Mpx con enfoque automático.

Ambas cámaras permiten grabar vídeo con una resolución Full HD a una velocidad de fotogramas de 30 fps. No son grandes cifras, pero hay que tener en cuenta el precio de este dispositivo.

En cuanto al rendimiento, usa el procesador MediaTek Helio G99, y hay dos opciones en cuanto a la memoria RAM y el almacenamiento interno, una de 4+64 GB y otra de 8+128 GB.

Pantalla de la Samsung Galaxy Tab A11 El Androide Libre

Algo que llama la atención es que viene con Android 15 pero la compañía ha confirmado que tendrá nada menos que 7 años de actualizaciones, algo notable para esta categoría.

Además de una ranura de microSD de hasta 2 TB para ampliar el almacenamiento, cuenta con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, un puerto USB-C 2.0 y jack de auriculares de 3.5 mm.

Altavoces de la Samsung Galaxy Tab A11 El Androide Libre

La batería es de 5.100 mAh y carga a 15 W. Son cifras algo bajas incluso para móviles actuales, pero en las tablets la autonomía no suele ser un problema.

No sabemos cuándo llegará a Europa y si lo hará en las mismas versiones de memoria o a qué precio, pero las Galaxy Tab A de Samsung siguen siendo una buena forma de entrar en el sector de las tablets, sobre todo para los más pequeños.