OnePlus podría estar preparando una tablet para ir a por el iPad Mini: "pequeña y extremadamente potente"

OnePlus es una de las compañías que mejor trabajo hace en el mercado de móviles Android. Sus últimos dispositivos presumen de ir sobrados de potencia, además de atacar varios segmentos del mercado para contentar a muchos tipos de usuario.

Lo mejor es que también se ha adentrado en mercados diferentes, como el de los móviles plegables, los auriculares, los relojes inteligentes o incluso las tablets Android.

La compañía, que presentó la OnePlus Pad 3, y la OnePlus Pad Lite de 11 pulgadas, podría estar cerca de lanzar un nuevo modelo que, en este caso, sí que llegaría con una pantalla realmente compacta.

Este tipo de tablet de pequeño formato es ideal para aquellas personas que buscan poder llevárselas a cualquier sitio, por ejemplo, para poder leer o ver una película o serie en el transporte público o en un viaje más largo.

Se trata de un formato con el que no cuentan todas las compañías y que podría ser bastante diferencial, puesto que no es tan común.

Este podría recibir el nombre de OnePlus Pad Mini, según las últimas filtraciones de este dispositivo, y se han revelado algunos datos que hablan muy bien de la futura tablet de la compañía.

Para empezar, presumiría de ser realmente compacta con un panel de 8 pulgadas a resolución 3k, ideal para ver todo tipo de contenido e incluso para jugar, puesto que esta pantalla tendría una tasa de refresco de 165 Hz.

En potencia también sería un auténtico portento, gracias a su procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, la renovación del mejor procesador actual del mercado, y que haría que no se le resistiera absolutamente ninguna tarea en materia de potencia.

Aunque es cierto que podría llegar con un procesador más humilde y seguiría teniendo un rendimiento muy bueno.

Este procesador aún no ha sido lanzado al mercado, por lo que lo lógico sería que esta tablet se presentara más allá del próximo mes de septiembre, que es cuando parece que se presentará este nuevo chip.