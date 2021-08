La tablet de OPPO es real: tendrá nuevo software y será de gama alta

Las tablets Android no han sido, ni de lejos, el éxito que se esperaba cuando se empezaron a desarrollar. La dualidad de uso con los móviles, que crecieron mucho en diagonal de pantalla, y el escaso número de aplicaciones profesionales dejaron a estos dispositivos para el mero consumo multimedia.

Sin embargo, en las últimas semanas estamos escuchando rumores de que varias empresas chinas se preparan para lanzar las suyas, quizás para intentar llegar al mercado global o quizás para llenar el hueco dejado por Huawei.

Hace unas semanas Xiaomi presentó las nuevas Mi Pad 5, y realme también trabaja en un modelo propio. Ahora hemos sabido que OPPO también está interesada en este tipo de dispositivos.

La tablet de OPPO parece que será de gama alta

El popular leaker chino Digital Chat Station ha publicado en Weibo la que parece la primera imagen de la tablet de OPPO.

Se aprecia un diseño bastante convencional, pero con unos marcos muy reducidos, y un ratio de pantalla elevado. Esto nos hace pensar que estamos ante un modelo que no será económico. Siendo OPPO, no esperábamos otra cosa. La marca china no apuesta por el precio como principal factor de venta, y no le va nada mal así.

Un software diseñado para ella

Una de las novedades que incluirá esta tablet es su software. OPPO está desarrollando Color OS for Pad, una variante de la interfaz que usa en sus móviles, con elementos propios como la presencia de un dock de anclaje de aplicaciones, como el que tenemos en los ordenadores, o la posibilidad de usar widgets en el escritorio.

También se ha trabajado mucho en la interconectividad de la tablet, en cómo se sincroniza con relojes, auriculares o teléfonos.

Está claro que este es uno de los motivos (además de la presencia de aplicaciones tan importantes como Whatsapp) por los que ahora las tablets empiezan a tener su propio espacio, el disponer de funciones que no tenemos, o no usamos, en los móviles.

