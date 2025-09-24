Nuevo Xiaomi Watch S4 y nueva versión de la SmartBand 10: diseños refinados y funciones para cuidar la salud

Xiaomi es una marca ampliamente conocida en España, y es uno de los principales fabricantes de smartphones, aunque su catálogo no se reduce a los móviles, como han demostrado los nuevos Xiaomi Open Wear Stereo Pro.

Lo cierto es que la compañía china fabrica y vende una gran cantidad de dispositivos, entre los que se incluyen desde electrodomésticos para el hogar hasta accesorios para el móvil.

El fabricante ha aprovechado su evento en Múnich, en el que acaba de presentar el nuevo Xiaomi 15T Pro, junto con otros dispositivos inteligentes, para lanzar dos nuevos wearables. Evento en el que, por cierto, la compañía ha confirmado la llegada de sus coches eléctricos a Europa.

Se trata del nuevo Xiaomi Watch S4 de 41 mm, un nuevo reloj inteligente con el que la compañía prioriza el cuidado de la salud y el bienestar del usuario.

Llega con un tamaño reducido respecto al Xiaomi Watch S4 que ya hay en el mercado, una nueva versión ideal para quien prefiera modelos más compactos.

El otro dispositivo es una nueva versión de la Xiaomi SmartBand 10, con la que la compañía celebra sus diez años en el mercado de smartwatches.

Estos dispositivos salen por un precio que parte desde los 159 euros para el Watch S4 y de 79,99 euros para la SmartBand 10.

Xiaomi Watch S4 41mm

Este nuevo modelo del Xiaomi Watch S4 es ligeramente más pequeño que el que ya había en el mercado, 41 mm respecto a 44 mm, pero conserva algunos de los rasgos más distintivos de su diseño.

Este tiene una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, la cual alcanza un brillo máximo de 1.500 nits, lo que hace que en condiciones de mucha luz se vea igual de bien que un móvil de gama alta.

Su peso es de tan solo 32 g, por lo que se trata de un dispositivo muy ligero y cómodo de llevar en la muñeca. Se trata de un dispositivo centrado en la medición de la salud y el bienestar que cuenta con más de 150 modos deportivos.

Uno de los apartados que también ha recibido mejoras en su análisis del sueño, que ahora incluye un análisis multidimensional y un plan de mejora en 21 días.

Colores del Xiaomi Watch S4 Nacho Castañón El Androide Libre

Se conectan a la perfección al móvil, y para los aficionados a grabar sus entrenamientos, incluye un modo que permite activar la cámara a distancia.

Está disponible en color negro, verde menta y blanco, aunque también cuenta con una versión llamada Sunset Gold que integra una correa milanesa dorada y una corona con un diamante cultivado en laboratorio.

Xiaomi SmartBand 10 Glimmer Edition

Esta nueva versión de la pulsera inteligente conserva todas las funciones de la versión convencional, como su pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas y que también llega hasta los 1.500 nits de brillo máximo.

Cuenta con más de 150 modos deportivos, haciendo que también es ideal para hacer una medición de los entrenamientos y un análisis avanzado del sueño que permita mejorar el descanso.

Xiaomi SmartBand 10 Glimmer Edition Nacho Castañón El Androide Libre

En este caso, esta nueva versión se caracteriza por contar con un estilo totalmente distinto y más enfocado en la moda. Su peso es de solo 16,2 g, por lo que es extremadamente ligera.

Este modelo Glimmer Gold cuenta con una correa que es más fina en sus extremos y que tiene varios eslabones brillantes que le dan un aspecto muy llamativo. Esta también es intercambiable, incluso es posible utilizar la pulsera como colgante.

Cuenta en su interior con el sistema operativo de la marca, HyperOS, y parte de un precio de 79,99 euros.