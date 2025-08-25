"Nunca volveré a tomar apuntes a mano": estos ordenadores portátiles son la mejor opción para la vuelta a clase

Con la vuelta a las clases, muchos estudiantes en España optan por renovar alguno de sus dispositivos para poder rendir al máximo durante este nuevo curso que empieza.

Algunos usuarios optan por comprar una tablet Android, pero es cierto que según lo que se esté estudiando puede ser mejor apostar directamente por un ordenador.

Esto se debe a que hay algunos estudios que requieren del uso de programas muy concretos para desempeñar algunas actividades y estos solo se encuentran en Windows.

Por este motivo, no siempre es buena idea pasarse a una tablet para empezar el curso. También hay muchas personas que prefieren el formato de un ordenador portátil por su facilidad a la hora de trabajar en estos dispositivos.

En cualquier caso, el principio de este nuevo curso es una oportunidad ideal para comprarse un nuevo ordenador portátil. Desde luego, hay una enorme cantidad de modelos, con diferentes marcas de procesador y distintos niveles de potencia, sirviendo algunos incluso para jugar gracias a su potente tarjeta gráfica.

HP 15-fd0000ns

El primer modelo viene firmado por HP, y es un dispositivo bastante básico, ideal para tareas de ofimática y otros programas que no requieran de una cantidad excesiva de recursos.

Cuenta con un procesador Intel Core i3-N305, que se encuentra un escalón por encima de los procesadores más básicos de la marca, y tiene 8 GB de memoria RAM, la mínima cantidad necesaria para disfrutar de un rendimiento decente.

HP 15

Su memoria interna consiste en un SSD de 512 GB en el que hay espacio de sobra para funcionar durante varios cursos. Un modelo básico por un precio de 509 euros en Amazon.

El panel es de 15,6 pulgadas, con tecnología antirreflejos y una resolución Full HD de 1.920 x 1.080 píxeles. Tiene un puerto USB Tipo C, dos puertos USB tipo A, un jack de 3,5 mm y un puerto HDMI para conectarlo a un monitor externo.

ASUS Vivobook Go E1504FA

En este caso también se trata de un ordenador de 15,6 pulgadas, un tamaño ideal para poder transportarlo a cualquier parte pero sin que se nos haga demasiado pequeño a la hora de trabajar.

Cuenta con un procesador AMD Ryzen 5 7520U con el que va a poder mover con un gran rendimiento aplicaciones de ofimática, edición y demás.

Cuenta con 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, una combinación básica pero suficiente para la mayoría de usuarios. Llega con Windows 11S instalado y con un peso de 1,6 kg y un grosor de sólo 1,8 cm, por lo que es una gran opción para poder transportarlo a cualquier parte de una manera cómoda.

Su precio es de 649 euros en Amazon y cuenta con dos puertos USB, un USB Tipo C y un HDMI, así como un jack de 3,5 mm para auriculares.

Dell Inspiron 15

Este ordenador de Dell es de las mejores opciones en relación calidad-precio, puesto que cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas a resolución Full HD y además con una tasa de refresco de 120 Hz, algo ideal a la hora de jugar.

En cuanto a la potencia, es bastante capaz, con un procesador Intel Core i5 1334U al que acompañan 16 GB de memoria RAM para apuntalar el apartado del rendimiento. Lo mejor es su precio, puesto que, con una oferta, está disponible por 449 euros en Amazon.

Dell Inspire

No tiene tarjeta gráfica, pero presume de contar con 512 GB de SSD, que van a ser más que suficientes para poder almacenar todos los archivos de los cursos por los que se vaya pasando durante varios años.

Uno de los puntos más interesantes de este dispositivo es que cuenta con lector de tarjetas SD además de varios USB tipo A y un USB tipo C, por lo que si se trabaja con tarjetas de memoria va a ser muy fácil hacer que el ordenador las lea.

Razer Blade 16

Razer es una marca reconocida por su amplia gama de accesorios y periféricos dedicados a los videojuegos, ya sea para ordenador o para consola. Sin embargo, la compañía también cuenta con sus propios ordenadores.

Sus portátiles son de lo mejor que existen en el mercado si lo que se necesita es un rendimiento y experiencia avanzados. Este Razer Blade 16 cuenta con una pantalla de 16 pulgadas a resolución de 2.560 x 1.600 píxeles.

Su procesador es el Intel Core I9-14900HX y a este le acompañan 32 GB de memoria RAM que van a asegurar que no haya ninguna aplicación ni juego que se le resista.

Es ideal para aquellas personas que necesiten mucha potencia para mover programas de diseño o de edición de vídeo, e incluso les va a servir para jugar a cualquier juego del mercado a una grandísima calidad. Es de lo mejor del mercado, y su precio así lo refleja, por 2.799 euros en Amazon.

Una opción muy a tener en cuenta si se busca un gran rendimiento y que sea un ordenador que no solo valga para ir a clase, sino que se pueda utilizar para absolutamente cualquier otra tarea. Potencia en estado puro.