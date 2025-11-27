Xiaomi actualiza su sistema operativo radicalmente y lo integra a fondo con el ecosistema de Apple

Hace unas horas POCO anunció qué móviles se actualizaban a HyperOS 3. Lo hizo en el lanzamiento de los POCO F8 Pro y F8 Ultra que ya están a la venta en España.

Este cambio implica una serie de mejoras notables, sobre todo porque Xiaomi lo está apostando todo a su nuevo sistema operativo.

Pero, más allá de mayor fluidez o de funciones de IA, este sistema incluye algunas características de las que no teníamos conocimiento, y que implican al ecosistema de Apple.

Xu Fie, VP y CMO de Xiaomi Group, ha compartido en sus redes sociales algunas nuevas funciones de HyperOS 3 que están relacionadas con el uso de los móviles de Xiaomi en combinación con dispositivos de Apple.

La empresa sabe que muchos de sus clientes tienen aparatos de la empresa de Cupertino. De hecho, la mitad de los compradores de sus coches usan iPhone.

Por eso, han integrado una serie de novedades en la nueva versión del sistema que lo ponen a la par de lo que pueden hacer OriginOS de VIVO y ColorOS de OPPO.

La primera característica es una app, Xiaomi Interconectivity, que si se instala en el iPhone y en el móvil Xiaomi permite enviar contenido de forma sencilla. Es el sustituto de AirDrop.

Quizás a corto plazo, cuando Google integre QuickShare con Airdrop, esto no sea necesario, pero por ahora es una función interesante.

La segunda función de la que habla la directiva es la inclusión de los móviles con HyperOS 3 en la red Find My de Apple, pudiendo ver los dispositivos en la app de localización de la empresa de la manzana.

La tercera función es incluso mejor. HomeScreen+ permite la integración de los móviles de Xiaomi con los ordenadores de Apple.

Al igual que han hecho VIVO y OPPO, Xiaomi ha desarrollado un software que permite gestionar los datos del móvil (fotos, archivos...) desde el ordenador, además de permitir el uso de la pantalla del mismo desde el teclado y el ratón, sin tener que coger físicamente el smartphone.

Lo único que tenemos que hacer es conectar ambos a la misma red WiFi y tenerlos conectados a la misma cuenta de Xiaomi.

Además, esta misma función nos permite controlar las apps del móvil y redimensionarlas a cualquier tamaño, no tenemos que usarlas siempre en el marco vertical que emula la pantalla del smartphone.