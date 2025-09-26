El futuro software de los Samsung Galaxy S26 se filtra en un vídeo en el que se ven muchas de las novedades

Samsung lleva desarrollando One UI 8.5 para sus móviles y tablets ya unos meses. Es la versión que, presumiblemente, estrenarán los Samsung Galaxy S26 Series.

Estos móviles se espera que sean anunciados en 2026, posiblemente en el primer mes, aunque no hay aún confirmación oficial.

Pero, como siempre pasa, se han empezado a filtrar varias de las funciones y cambios que tendrá. Lo que no se esperaba es que se filtrara una versión completa de desarrollo.

En esta toma de contacto con, recordemos, una versión preliminar del software, el equipo de Sammobile, que es el que ha tenido acceso al software, ha podido probar varias apps nuevas y el rediseño de la interfaz.

Por ejemplo, se aprecia cómo es el rediseño del panel de accesos rápidos, que ahora se asemeja mucho más al de Apple con iOS 26 en estética.

Podremos mover de sitio el reproductor de música, cambiarle el tamaño, hacer botones más grandes o más pequeños, etc. Y la opción de separar las notificaciones de los botones, o unirlas, se mantiene.

Funcionalmente es muy parecido al de los Pixel, y es que Android 16 permite modificar mucho más esta parte de la interfaz, pero con One UI 8 aún no hemos podido sacarle partido.

Algunas de las aplicaciones que se ven son la nueva app de teléfono, con la función de contestador rediseñada, o modificaciones en aplicaciones como la Galería, Mis Archivos o Cámara. Y seguro que habrá más.

Además, en el menú de ajustes vemos cómo la barra de búsqueda ahora está en la parte inferior, haciendo que sea más sencillo escribir lo que buscamos. Y la pantalla de bloqueo ahora se difumina al mostrar notificaciones.

Donde no se aprecian cambios, aunque eso no quiere decir que finalmente no los haya, es en las opciones de Galaxy AI. Sería raro que, con la apuesta que Samsung está haciendo con la inteligencia artificial, no veamos novedades en el lanzamiento de esta versión de su software.

Aún quedan varios meses hasta la presentación de este software, y algunos más hasta que llegue a los móviles que actualmente se venden, porque primero llegará a los Galaxy S26 y serán los únicos en tener esa versión de One UI durante un tiempo.