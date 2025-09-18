Adiós a ir al cine o ver la tele: las Meta Quest se actualizan con una increíble app para ver películas y series sin parar

La realidad virtual en España no ha supuesto la revolución que parecía que iba a ser en un principio, a pesar del ímpetu de algunas empresas en crear un metaverso y hacer que los usuarios pasen más tiempo pegados a una pantalla o a unas gafas.

Sin embargo, parece que muchos usuarios tienen más claro que no quieren pasar más tiempo perdiéndose lo que sucede a su alrededor, sino más bien todo lo contrario.

Es por eso que las gafas de realidad aumentada, sí que han tenido más cabida, y es el motivo por el que empresas de renombre, como Apple con las Vision Pro y Meta con las Quest, están apostando por este concepto. De hecho, la compañía de Zuckerberg acaba de lanzar las nuevas Ray-Ban Display

Esta última lo hace a través de sus Meta Quest, unas gafas de realidad mixta que a día de hoy son de lo mejor del mercado, especialmente por su buena relación calidad precio frente a otras alternativas.

Ahora, Meta quiere hacer este modelo aún más atractivo a los ojos de los usuarios, y para ello acaba de actualizarlas con una de las mejores aplicaciones que se puede tener en un dispositivo así.

En el Meta Connect, el evento anual que realiza la compañía para mostrar novedades, la compañía le ha dado bastante importancia al consumo audiovisual, algo que precisamente viene a facilitar esta nueva aplicación.

Su nombre es Horizon TV, y su finalidad es la de convertir las Meta Quest en un dispositivo de streaming que sea capaz de competir contra otros como el televisor o las tablets.

Esta app funciona como un Hub de streaming en el que se puede acceder a diferentes servicios de streaming populares, entre los que se incluyen algunos como Disney+, Amazon Prime Video o ESPN.

Todo ello con una interfaz adaptada a este formato de las gafas, y con soporte para Dolby Atmos y Dolby Vision —este último en un futuro cercano— para mejorar la experiencia de audio y la de imagen.

Además, hay acuerdos con empresas como Universal Pictures o Blumhouse gracias a los cuales se podrán ofrecer películas en 3D de forma exclusiva, como The Black Phone o M3GAN.

Este centro multimedia, sin duda, será uno de los grandes atractivos de estas gafas de realidad virtual, ya que permitirá poner, de forma virtual, una pantalla de cine en cualquier parte para ver nuestro contenido favorito.