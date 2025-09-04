Google actualiza en España los Pixel con la nueva interfaz Material 3 Expressive

Justo antes de verano Google anunció la versión oficial de Android 16, el nuevo sistema operativo que llegaría primero en España a los móviles de Google y de Samsung.

De hecho, los plegables de la empresa coreana han sido los primeros en llegar de serie con esta nueva versión, y hace unos días se anunciaron los nuevos Pixel 10 Series, que también la tenían.

Pero estos últimos incluían algo que el resto de marcas principales no tendrá: Material 3 Expressive.

Se trata de la evolución de Material Design y Material You, el lenguaje visual que usa Android desde hace ya unos cuantos años y que ha sido un éxito.

Ahora esta nueva interfaz, con mejores animaciones y más colorida, empieza a llegar en España al resto de usuarios de móviles Pixel, no sólo los de la última hornada.

Material 3 Expressive El Androide Libre

En concreto llegará a cualquier Pixel 6 o superior, lo que supone que móviles con cuatro años verán renovada su interfaz completamente.

En nuestro caso hemos recibido la actualización en un Pixel 7 Pro y también en un Pixel 7, aunque debería recibirse esta actualización en todos los modelos posteriores al 6, como hemos dicho.

Destaca el difuminado de algunos fondos de las pantallas, que se integra con lo que hay detrás, aunque no de la misma manera que iOS 17 con Liquid Glass

Con todo, esta nueva interfaz aún no se ha desplegado en todas las aplicaciones de Google, aunque poco a poco lo irá haciendo, a propuestas como Gmail, Google Fotos, etc.

Material 3 Expressive El Androide Libre

Es una pena que la mayoría de usuarios no vaya a ver esta nueva estética, porque Samsung y Xiaomi tienen versiones del sistema que cambian el diseño, One UI y HyperOS respectivamente.

Además, esta actualización tiene también mejoras con la integración con los auriculares Pixel Buds y los Pixel Watch, los relojes inteligentes de la marca.

Junto a todo esto, por supuesto se han corregido multitud de fallos e inconsistencias del sistema, algo que siempre hace Google cuando lanza una actualización de cualquiera de sus dispositivos.