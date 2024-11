Android 15 para móviles Samsung se retrasa: la beta de One UI 7 llegará casi en 2025

Samsung es una de las mayores empresas de móviles del mundo. En España ocupa el primer lugar en ventas, compitiendo con Xiaomi. Pero donde lidera claramente es en la política de actualizaciones de sus móviles, dando nada menos que 7 años a muchos de sus terminales.

No obstante, parece que la próxima actualización del sistema, la que incluiría Android 15, se está haciendo de rogar. La versión de pruebas de One UI 7 lleva meses en desarrollo pero ya en verano se avisaban de ciertos retrasos en su lanzamiento. No sabemos si esto está relacionado con el hecho de que Samsung vaya a abrir esta beta a todos los usuarios y no sólo a los desarrolladores.

Ni siquiera la propia Samsung ha sido clara con respecto a las fechas de lanzamiento, quizás porque hayan encontrado algunos problemas que tuvieran que solucionar antes. Se esperaba que fuera a finales de noviembre, y luego en la primera semana de diciembre pero nuevas fuentes apuntan a que llegaría, como pronto a mediados de ese mes.

Es importante remarcar que esa primera actualización no se vería en todos los países. Samsung siempre despliega primero en Estados Unidos, Corea del Sur y Alemania. En una segunda fase podríamos ver la actualización en otros mercados, como el de Reino Unido o China, pero no en España. Para ello tendríamos que esperar a la tercera oleada. Esto nos hace pensar que quizás tengamos antes la versión definitiva de Android 15 con One UI 7 en los Samsung Galaxy S25 Series que la versión beta en los móviles actuales. Se espera que el lanzamiento de los nuevos móviles de gama alta de Samsung sea en la tercera semana de enero de 2025.

Es extraño que Samsung esté tardando tanto en lanzar la versión beta de este sistema cuando marcas como OPPO, Xiaomi u HONOR ya tienen sus versiones operativas, incluso en sus nuevos modelos. VIVO hasta ha actualizado algunos de sus terminales que ya estaban a la venta, superando incluso a Google en velocidad.



Parece que los cambios que veremos en One UI 7, tanto a nivel visual como en sus nuevas funciones, están ralentizando su llegada. Con todo, es mejor tener que esperar unas semanas más que ver cómo los móviles de Samsung tienen problemas por fallos en el nuevo programática.