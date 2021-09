Google crea una 'caja fuerte' en Android para ejecutar nuevas características de forma segura

Google sigue preparando cambios para Android 12, y ahora la compañía acaba denunciar la llegada de nuevas funciones que se ejecutarán de manera diferente al resto.

Se trata de nuevas características que la compañía ya ha probado en los Google Pixel, y que se ejecutarán en una especie de caja fuerte dentro de tu móvil para que su contenido sea totalmente privado.

Private Computer Core, la nueva zona segura de tu móvil Android

Google Pixel con Android 12 El Androide libre

Este nuevo espacio seguro dentro de tu Android, llamado Private Compute Core, permitirá que este ejecute algunas funciones que necesitan acceder al micrófono o al contenido que hay en tu pantalla de una forma totalmente segura y sin riesgo de que se invada tu privacidad.

Por el momento, se han añadido 3 nuevas funciones a este espacio, cómo son los subtítulos inteligentes Live Caption, el reconocimiento de música con la pantalla apagada y las respuestas inteligentes a las notificaciones.

Pixel 2Xl ejecutando el reconocimiento de canciones El Androide Libre

Google, por su parte, garantiza que los datos procesados en Private Compute Core son totalmente confidenciales y no se comparten con ninguna otra aplicación. De hecho, en el caso de las respuestas inteligentes Google no comparte estas con la aplicación de mensajería a no ser que selecciones una y le des a enviar.

Estas funciones no se comunican directamente con la red, sino que lo hacen a través de una red de API de código abierto, y se vale del machine learning para aumentar su utilidad.

Private Compute Core llegará al sistema operativo junto al resto de características de Android 12, y la compañía ha anunciado que publicará el código fuente para que cualquier usuario pueda comprobarlo.

