Llega Galaxy SmartTag 3: así es el nuevo rastreador de Samsung que ahora es más compacto, ligero y llega más lejos

Adiós a perder tus llaves, la cartera o a tu mascota. Samsung ha hecho oficial el lanzamiento de la nueva generación de su dispositivo de localización: el Galaxy SmartTag3.

El compacto rastreador llega al mercado con un rediseño completo que es más compacto y ligero que nunca, pero también llega con más rango para ser localizado así como es compatible por primera vez con iOS —aunque con matices–.

Una de las claves de este nuevo modelo está en ser mucho más portátil que su predecesor. Con respecto al modelo anterior, ha reducido su volumen en un 35 % y su peso en un 33 %. Esto facilita colocarse en elementos de dimensiones reducidas como llaveros, bolsos, carteras o en el propio collar de mascotas o bicicleta, para lo que han sacado dos monturas específicas.

El diseño destaca también por sus nuevas formas redondeadas y terminación en aluminio, que recuerda al AirTag de Apple pero con una mayor resistencia.

En concreto, el Galaxy SmartTag3 mantiene la certificación IP67 frente a la entrada de agua y polvo lo que asegura su funcionamiento operativo en condiciones meteorológicas adversas o inmersiones accidentales.

Samsung Galaxy SmartTag 3 Chema Flores

Para complementar el lanzamiento, la compañía surcoreana ha presentado una línea de accesorios oficiales que incluye desde una funda de silicona con llavero a un módulo para colocar en la bicicleta o en el collar de nuestra mascota.

Pese a su tamaño más compacto, dispara su autonomía. Samsung promete hasta 550 días bajo un patrón de uso estándar, pudiéndose estirar hasta los 790 días con el modo ahorro de energía.

Otra de las novedades es la llegada de Bluetooth 6.0, la función de Vista de Brújula y su apertura a iOS.

La mejora en la conectividad es un salto cualitativo en su capacidad para encontrar el SmartTag3. Al adoptar la tecnología Bluetooth 6.0 es capaz de visualizar la nueva interfaz que amplía el radio de rastreo guiado hasta un máximo de 60 metros de distancia, tres veces más que la generación precedente.

Galaxy SmartTag 3 para mascotas Chema Flores

La Vista de Brújula permite guiar con precisión al usuario para saber dónde se encuentra exactamente el tag, como por ejemplo detrás de los cojines del sofá.

Combinando ambas se puede acotar primero la zona donde está (el salón) y después afinar la posición exacta (el sofá).

El anuncio más sorprendente en lo que a conectividad se refiere es la compatibilidad multiplataforma, aunque con matices.

Por primera vez, el tag puede operar de forma cruzada más allá de smartphones y tabletas del ecosistema Samsung Galaxy, como dispositivos iOS de Apple.

Vista brújula del Samsung Galaxy SmartTag3 Chema Flores

Eso sí, tendrá que hacerse a través de la plataforma SmartThings Find, con lo que usuarios de ambas plataformas pueden compartir el acceso a la ubicación de un mismo tag. Esta función simplifica la logística familiar o grupal; pero no se integra en la aplicación Buscar de Apple.

Otro de los detalles interesantes de las funciones de seguimiento de Galaxy Find Network, es recibir la notificación de lugar que puede avisar a los usuarios cuando un tag se mueve fuera de su zona. Así podemos saber si una mascota se ha escapado del jardín o si una bicicleta se está desplazando fuera de su zona habitual de aparcamiento.

De momento no se conoce ni el precio ni la disponibilidad y Samsung de momento sólo ha adelantado que llegará en dos colores: blanco y negro.