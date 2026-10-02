Las gafas inteligentes de Samsung ya tendrían fecha de lanzamiento: llegarían en noviembre para retar a Meta

Las primeras gafas inteligentes de Samsung con inteligencia artificial (IA) ya tendrían ventana de lanzamiento.

Según el medio The Korea Herald, un funcionario de la compañía surcoreana ha confirmado que el esperado dispositivo llegará al mercado el próximo mes de noviembre.

Este anuncio acortaría la ventana temporal de otoño que tanto Samsung como Google habían sugerido previamente para sus innovadoras gafas basadas en Android XR.

La inminencia de este lanzamiento quedó patente recientemente tras el paso del dispositivo por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

En estos registros regulatorios aparecieron los números de modelo SM-O200J y SM-O200P, confirmando que el desarrollo ha superado sus fases finales.

La compañía ya había ofrecido un primer avance del proyecto en el evento Google I/O de mayo, seguido de más detalles durante el Galaxy Unpacked de julio.

A nivel técnico, el enfoque de Samsung se aleja de alternativas como las gafas Aura de XREAL, ya que estos modelos de primera generación no incorporan una pantalla frente a los ojos del usuario.

Gafas inteligentes de Samsung Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

La interacción se basa completamente en un sofisticado sistema de cámaras, micrófonos y altavoces integrados.

Todo este hardware trabaja en conjunto con la inteligencia artificial Gemini para comprender el entorno sonoro y visual.

Para gestionar la alta exigencia de procesamiento de la IA, el dispositivo depende de un teléfono Galaxy conectado.

De este modo, las gafas no pretenden ser un reemplazo independiente, sino que funcionan como una extensión ligera del teléfono inteligente.

Esta arquitectura delegada es clave para mantener un formato compacto.

En el apartado estético, Samsung se ha asociado con marcas reconocidas como Gentle Monster y Warby Parker para diseñar diferentes estilos de monturas.

El objetivo es la comodidad absoluta, buscando que estas nuevas gafas pesen hasta cinco gramos menos que los modelos con cámara de Meta, cuyo peso inicial se sitúa en los 51,5 gramos.

Con este dispositivo, la empresa entra a competir directamente en un segmento dominado actualmente por Meta.

Gafas inteligentes de Samsung Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

El mayor desafío para esta tecnología sigue siendo la privacidad.

Para mitigar el creciente escrutinio sobre las grabaciones encubiertas, Samsung ha implementado luces LED tanto en el interior como en el exterior de la montura para indicar cuándo se está grabando.

Como medida de seguridad adicional, la cámara se desactivará si el indicador externo resulta cubierto.

El precio final de venta al público y el día exacto de noviembre para su comercialización siguen siendo un misterio, por lo que habrá que esperar a que la compañía confirme estos datos.