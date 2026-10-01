Es oficial: Amazon lanza en España el Fire TV Stick 4K, que es más rápido y viene con un mando con diseño renovado
El nuevo reproductor de Amazon estrena alimentación directa por USB, sistema operativo Vega y un mando ergonómico para usarse de forma intuitiva.
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Amazon ha anunciado el lanzamiento en España del nuevo Fire TV Stick 4K, que es más rápido y llega con un mando completamente renovado.
El nuevo dispositivo de transmisión multimedia ofrece una nítida resolución de ultra alta definición, un rendimiento notablemente más fluido y un diseño mucho más compacto.
Con esta incorporación, la compañía busca consolidar el pilar central de su catálogo, situándolo estratégicamente entre el modelo básico de alta definición y la versión superior enfocada a jugadores y cinéfilos.
De esta manera, el producto se posiciona como la alternativa ideal que ofrece un equilibrio perfecto entre velocidad y precio para el usuario medio.
Una de las principales innovaciones técnicas que incorpora el flamante reproductor es la revolucionaria función de alimentación directa.
Esta característica permite que el equipo obtenga la energía necesaria directamente desde el puerto USB del televisor, empleando únicamente el cable incluido en la caja.
Con este avance, los usuarios ya no dependerán de adaptadores de corriente externos, logrando una instalación mucho más limpia.
A nivel de software, el dispositivo destaca al estar impulsado por el nuevo sistema operativo Vega, estrenando una renovada experiencia de usuario que integra el asistente virtual Alexa Plus para facilitar el acceso a plataformas de vídeo.
Acompañando al reproductor, el gigante del comercio electrónico ha presentado una profunda remodelación de su herramienta de control.
El nuevo mando a distancia ha sido concebido poniendo el foco en la ergonomía y la accesibilidad táctil.
Su estructura presenta ahora una forma marcadamente asimétrica, combinando una parte superior plana con una base curva que concentra mayor peso.
Este ingenioso diseño físico permite al espectador identificar la orientación del mando de forma instantánea. Asimismo, se han diferenciado los botones mediante relieves, hundimientos y texturas.
Destaca especialmente el botón de inicio, dotado de una superficie metálica exclusiva para localizarlo sin mirar.
Además de mantener los clásicos controles para gestionar televisores o equipos de sonido compatibles, el mando estrena un versátil botón con forma de estrella.
Este comando resulta completamente personalizable, permitiendo abrir aplicaciones favoritas o activar ajustes rápidos de accesibilidad con un solo toque.
Amazon planea extender este formato ergonómico a futuros periféricos, incluyendo su inminente mando avanzado de aluminio con botones retroiluminados que llegará al mercado a principios del próximo año.
El nuevo y potente reproductor Fire TV Stick 4K ya está plenamente disponible en España por un precio de venta oficial de 74,99 euros, aunque los consumidores pueden aprovechar una atractiva oferta de lanzamiento temporal que lo rebaja a 35,99 euros.
Por otro lado, el rediseñado mando podrá adquirirse de forma independiente para actualizar equipos anteriores por 15,99 euros, iniciando sus envíos a los hogares a finales del presente mes de octubre.