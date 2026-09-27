Logitech renueva su icónico micrófono Yeti y lanza un aluvión de nuevos periféricos para el mundo gaming

Logitech ha dado un golpe sobre la mesa. La división gaming de la compañía, Logitech G, ha presentado quince nuevos productos pensando en conquistar a los gamers más exigentes entre los que llega la renovación de uno de sus productos más icónicos, el micrófono Yeti 2.

La nueva generación de dispositivos ha sido desarrollada junto con atletas profesionales de esports y diseñada para los niveles más exigentes de competición, explica la compañía. Asimismo, también han comentado el enfoque hacia creadores de contenido, podcasters y streamers.

Es justo aquí donde llega el nuevo Yeti 2, una reinvención completa del icónico micrófono original.

"Para ayudar a los creadores a mantener una calidad de sonido constante y profesional sin necesidad de realizar ajustes manuales, Yeti 2 incorpora un sensor inteligente de proximidad que detecta la posición del usuario en tres dimensiones y ajusta dinámicamente, en tiempo real, la ganancia, el ecualizador y los patrones de captación", detalla la empresa.

El micrófono también incorpora un sistema de reducción de ruido basado en IA que aísla la voz frente a las distracciones del entorno, una pantalla LED a color con el personaje de Yeti como guía visual y una integración directa con G HUB que permite diferentes opciones de configuración.

Logitech Yeti 2 Logitech

Pensando en crear contenido, también han lanzado Logitech G Streamlabs, que transforma la experiencia de retransmisión desde dispositivos móviles con una importante renovación de su app. Otra gran novedad es Network Boost, una funcionalidad exclusiva de Streamlabs Ultra que combina los datos móviles y la conexión Wi-Fi para evitar pérdidas de frames.

También han lanzado la nueva herramienta gratuita G HUB Replay, que pone al alcance de cualquier gamer la captura automática de sus mejores jugadas.

Gaming competitivo de nueva generación

Pensando en llevar las capacidades de los gamers a un nuevo nivel, ha dado a conocer una nueva generación de productos de la Logitech G PRO Series.

Entre ellos destacan el ratón PRO X3 SUPERSTRIKE, con el que ha conseguido aumentar en un 50 % la eficiencia energética dentro de un chasis ligero y perfectamente equilibrado.

Logitech PRO X3 SUPERSTRIKE Logitech

Se complementa a la perfección con la PRO X Control Mousepad, que ofrece un rendimiento consistente. Presenta unas generosas dimensiones de 400 x 460 mm y un tejido desarrollado para proporcionar un deslizamiento equilibrado y omnidireccional.

También ha dado a conocer una nueva generación del teclado gaming PRO X2 RAPID, que ofrece una respuesta rápida y de alta fidelidad, permitiendo ajustar al detalle la sensibilidad de cada tecla, así como incorpora interruptores magnéticos personalizados.

Para complementar el set, también ha presentado el PRO X3 LIGHTSPEED, un headset gaming "resultado de un exhaustivo trabajo de ingeniería y ofrecen la inmersión, la percepción del entorno y la claridad de voz necesarias para competir al máximo nivel".

Bajando el nivel de exigencia, ha ampliado su familia G3 que busca hacer accesible las experiencias premium a todos los niveles.

Logitech PRO X3 LIGHTSPEED Logitech

Ha presentado el G316 X 75, un teclado mecánico compacto pensado para gamers que buscan reducir el espacio en el escritorio, así como G-KEYCAPS, una colección de keycaps premium de PBT de doble inyección y diales translúcidos intercambiables

Le acompaña el ratón G305 X SUPERLIGHT y el teclado G316 X en formatos 75 y 98, que están ahora disponibles en un nuevo acabado. Además, la familia G5 se completa con dos nuevos acabados de alta intensidad para el icónico G502 X PLUS.

Por último, como homenaje al legado de ASTRO en el gaming de consola, Logitech G ha presentado también la ASTRO A50 X Mars Red Edition, en un llamativo color rojo intenso.

También ha ampliado su ecosistema sim racing. Lo hace con nuevo hardware modular para PC: el volante G923, el sistema de transmisión directa RS50 y los nuevos RS Pedals SE. Además, también ha presentado el RS50 McLaren Racing Edition, que incorpora el característico color Papaya de McLaren Racing.