Xiaomi lanza en España su nueva pulsera de actividad barata: la Smart Band 11 Active con seguimiento de salud

El mercado de los wearables económicos en España está dominado por Xiaomi, y por buenos motivos; sus dispositivos Smart Band suelen ser de los más recomendables por funcionalidades y precio, y ahora la compañía ha vuelto a cumplir.

Xiaomi ha anunciado la renovación de su gama de pulseras de actividad con la undécima generación con lanzamientos progresivos; en España, el modelo Active es el primero que ha llegado, aunque la compañía también prepara la Smart Band 11, que ya ha sido lanzada en China.

La Xiaomi Smart Band 11 Active, por 29,99 euros, es una versión más barata del modelo principal, y como tal, puede ser más atractiva para usuarios que siempre han querido una manera sencilla de registrar su salud y ejercicios sin gastar demasiado.

Por ejemplo, una de las principales diferencias la encontramos en la pantalla; en vez de apostar por un caro panel AMOLED, la variante Active sigue usando un panel TFT de 1,47 pulgadas con una resolución de 172 x 320 píxeles.

Sin embargo, eso no significa que sea una mala pantalla, y de hecho, destaca por tener una frecuencia de actualización de 60 Hz, que no es muy común en este rango de precios.

Esto va a garantizar una experiencia fluida al desplazarnos por las diferentes pantallas y menús del sistema, además de obtener una respuesta táctil notablemente mejor respecto a modelos previos en la misma categoría.

El panel cuenta con protección de cristal curvo 2.5D mejorado respecto a la pasada generación, y está instalado en un nuevo chasis completamente rediseñado con acabado de apariencia metálica que da un toque de más calidad.

Xiaomi Smart Band 11 Active Xiaomi El Androide Libre

Según Xiaomi, el diseño está inspirado en el de los relojes, pero manteniendo el formato de una pulsera de actividad; el chasis metálico no tiene interrupciones para obtener un aspecto más sofisticado y soporta presiones de hasta 5 ATM bajo el agua.

La nueva correa tiene una textura de rayas verticales que da una sensación muy diferente a las correas planas, y el cierre ha sido mejorado con antideslizante de pasador y hebilla para un ajuste más seguro.

La batería es el punto fuerte de este modelo. Gracias a la optimización del software y a una mejora en la capacidad, Xiaomi presume de que es capaz de durar hasta 21 días con una sola carga.

Xiaomi Smart Band 11 Active Xiaomi El Androide Libre

Eso sí, eso se consigue con un modo de uso ligero, pero la duración de 8 días en modo de uso normal tampoco está nada mal.

La Smart Band 11 Active es capaz de monitorizar nuestra salud y ejercicios durante todo el día, con sensores dedicados a la monitorización cardíaca y nivel de saturación de oxígeno (SpO2) de manera continuada.

Asimismo, permite la monitorización de estrés durante todo el día, junto con seguimiento de ciclo menstrual, análisis de las fases del sueño incluyendo la etapa REM y más.

Para el deporte, el sistema integra más de 50 modos de entrenamiento que registran datos clave de cada sesión, como las calorías quemadas, la distancia o el tiempo de ejecución.

La Xiaomi Smart Band 11 Active está disponible en tres colores: negro, pomelo rosa y gris, y ya está disponible por 29,99 euros.