El nuevo mando de Razer es una genialidad: diseñado para ocupar lo menos posible pero con todos los botones

Muchos jugadores ya pasan más tiempo con el smartphone que con la consola o el PC, pero la mayoría echa de menos los botones y prefiere no usar la pantalla táctil; aunque existen muchos mandos de juegos para móviles, el que acaba de presentar Razer es el más interesante.

El Razer Prio soluciona el gran dilema que tienen los mandos de juegos diseñados para ser usados con un smartphone. O bien son muy pequeños pero también son demasiado básicos, o tienen todo lo que necesitamos pero son demasiado grandes.

Razer cree haber encontrado la solución con un nuevo diseño ultracompacto que, pese a lo poco que ocupa, ofrece acceso a controles de tamaño completo y botones con la misma calidad que los de un mando de consola.

La clave del diseño se encuentra en un mecanismo de plegado especial que permite guardarlo cuando no lo estamos usando y desplegarlo cuando queremos echar una partida.

Razer presume de que cerrado, el Prio ocupa un tamaño similar al de una tarjeta de crédito, con unas medidas de 107 mm x 67 mm x 23 mm y pesa apenas 101 gramos, por lo que podemos llevarlo fácilmente en el bolsillo.

Lo que parece un simple trozo de plástico negro se transforma con un movimiento en un mando completo, en el que no se ha sacrificado absolutamente nada. Eso significa que, en efecto, tenemos joysticks (palancas analógicas) para controlar nuestros juegos con precisión.

Razer Prio Razer El Androide Libre

De hecho, no son unos joysticks cualquiera, sino que están diseñados para minimizar el temido 'drift' o deriva, el efecto que se produce cuando la palanca parece moverse por sí sola.

Esto se ha conseguido gracias a la tecnología de detección capacitiva, que por primera vez aparece en un dispositivo de Razer para registrar el movimiento sin necesidad de contacto ni componentes fijos que se puedan desgastar.

También se incluye una cruceta táctil de 4 direcciones, botones frontales, botones superiores e incluso gatillos; es exactamente la misma cantidad de controles que podemos encontrar en un mando de Xbox o PlayStation.

Usar el Razer Prio es muy sencillo, ya que no requiere de baterías ni emparejamiento por Bluetooth. En vez de eso, el mando se conecta directamente a nuestro móvil por USB-C, lo que trae también la ventaja de una menor latencia.

El diseño ha sido pensado para alojar teléfonos de diferentes medidas, incluso los modelos con pantalla más grande y también se adapta si usamos una funda.

Gracias a todo esto, el Razer Prio es compatible tanto con los iPhone (a partir de iOS 18) como con móviles Android (con Android 14 o superior). También funciona con la app Razer Cortex Mobile para ejecutar juegos desde nuestro ordenador, además de con plataformas en la nube como Xbox Cloud Gaming, Steam Link y PS Remote Play.

El Razer Prio está disponible por 109,99 euros.