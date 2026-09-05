Belkin acaba de revolucionar las baterías portátiles para móvil, con los primeros modelos con tecnología semisólida

Belkin ha presentado sus nuevas baterías portátiles, destacando los modelos UltraCharge Pro por la nueva arquitectura de las baterías internas. Más información:

Todas las baterías externas que puedes comprar en España ahora mismo son muy parecidas entre sí; aunque hay pequeñas diferencias en funcionalidad y diseño, la tecnología básica es la misma, con celdas de iones de litio.

Por eso, el anuncio que Belkin ha hecho esta semana en el IFA 2026 es tan emocionante, porque la compañía ha dado el salto a las baterías semisólidas, que abren la puerta a una nueva generación de productos más seguros, pequeños y de mayor capacidad.

Los primeros modelos en adoptar esta tecnología de estado semisólido pertenecen a la nueva gama UltraCharge Pro, y son baterías portátiles con carga magnética que podemos unir a nuestro smartphone para extender su autonomía.

El secreto de esta tecnología radica en sustituir parte del componente líquido por capas de gel junto a los electrolitos tradicionales. Esto permite comprimir el tamaño de los componentes sin perder capacidad, reduciendo el volumen del dispositivo y mejorando la seguridad.

Las celdas de estado semisólido ayudan a reducir el riesgo de sobrecalentamiento, incendios o hinchazón, peligros propios de las baterías de ion de litio que son tan comunes en el sector.

Los UltraCharge Pro en concreto han superado pruebas extremas de resistencia, como perforaciones con clavos, caídas e impactos severos.

Para garantizar un funcionamiento estable entre los 0 ºC y los 40 ºC, el sistema cuenta con dos sensores de temperatura que analizan el estado de la celda cada 250 milisegundos y cortan la energía de forma automática si detectan cualquier anomalía.

Belkin UltraCharge Pro de 10.000 mAh Belkin El Androide Libre

La durabilidad es otro aspecto que ha sido mejorado. Estas baterías están diseñadas para ofrecer una vida útil hasta tres veces superior a la de los modelos convencionales, manteniendo el 80% de su capacidad tras 1.000 ciclos de carga, el equivalente a 5 años de uso continuo.

La gama está compuesta, por el momento, de dos modelos. El UltraCharge Pro de 10.000 mAh (modelo BPB044) usa un formato un 27% más pequeño que las baterías equivalentes con la misma capacidad.

Es capaz de ofrecer una potencia de carga de hasta 60 W mediante USB-C PD, y según Belkin eso le permite recargar un iPhone 17 Pro al 50% en unos 24 minutos.

La pantalla integrada muestra en tiempo real la potencia de salida, la batería restante y la temperatura. Su precio es de 79,99 euros.

Por su parte, la UltraCharge Pro de 5.000 mAh es para los usuarios que dan prioridad a la portabilidad sin sacrificar la capacidad necesaria para recargar su dispositivo al completo al menos una vez.

Belkin UltraCharge Pro de 5.000 mAh Belkin El Androide Libre

Con un grosor de apenas 8,8 mm y un tamaño similar al de una tarjeta de crédito, es un 40% más delgada que las baterías anteriores de la marca con la misma capacidad, todo gracias a la tecnología semisólida.

Gracias a la compatibilidad con el estándar Qi2 al completo, cuenta con imanes que permiten unir la batería a nuestro smartphone (siempre y cuando también tenga imanes o una funda que los tenga).

Unida de esta manera y sin cables, es capaz de recargar el dispositivo con una potencia de 15 W, pero si queremos más velocidad podemos usar un cable USB-C para alcanzar los 22,5 W. Su precio es de 64,99 euros.

Belkin sigue ofreciendo baterías convencionales en su gama UltraCharge, y ha aprovechado para renovarlas con un nuevo modelo de 11.000 mAh por 59,99 euros y otro de 22.000 mAh con carga de 120 W por 99,99 euros, ambas con un cable USB-C retráctil.

Localizador Belkin SureFind Spot Belkin El Androide Libre

La compañía también ha dado el salto a los localizadores con la marca SureFind; su gran ventaja es que son compatibles tanto con la red de Apple como con la de Google, por lo que podemos usarlos con un iPhone o un Android.

La gama está compuesta del modelo básico Spot por 19,99 euros, la tarjeta SureFind Card con resistencia IP68 por 29,99 euros, el modelo con cable de carga integrado Loop Cable Tag por 24,99 euros y el tarjetero Wallet Stand con protección RFID por 39,99 euros.