Samsung anuncia el Evento Galaxy para presentar el nuevo Galaxy S26 FE, el modelo más esperado de la gama

No era ningún secreto que el lanzamiento del Galaxy S26 FE estaba muy cerca, y ahora Samsung ha confirmado oficialmente un nuevo Evento Galaxy para el próximo 27 de agosto en el que enseñará el nuevo dispositivo.

Aunque el anuncio no hace mención específica al modelo FE, la compañía sí que ha confirmado que se trata de "la última incorporación a la familia Galaxy S26", y las fechas encajan con el lanzamiento del Galaxy S25 FE el año pasado.

Por lo tanto, ya queda muy poco, una semana exactamente, para ver el nuevo dispositivo de la gama, el que probablemente será el más recomendable para el usuario medio por su equilibrio entre prestaciones, características y precio.

Samsung ha confirmado que el nuevo modelo tendrá las "experiencias esenciales de la serie", incluyendo la cámara y la inteligencia artificial, por lo que podemos esperar las mismas funciones que ya se estrenaron con los Galaxy S26 a principios de año.

El vídeo del anuncio resalta la importancia que tendrá la fotografía y las funciones inteligentes en el nuevo dispositivo.

🍵 Look familiar? Look closer 👀 Welcome to Galaxy S ✨ #GalaxyAI pic.twitter.com/fQEQHMpXJt — Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 19, 2026

De la misma manera, el nuevo modelo vendrá con la nueva versión de One UI preinstalada de fábrica, por lo que será una manera muy sencilla de disfrutar de las novedades del sistema antes que nadie y con un soporte muy largo.

Samsung no ha desvelado más detalles de este nuevo modelo, aunque evidentemente, todo el mundo sabe que se trata del Galaxy S26 FE gracias a la gran cantidad de filtraciones que ha sufrido la compañía.

También gracias a esto ya sabemos que podemos esperar un dispositivo continuista respecto a la pasada generación, pero adaptado al diseño y a las nuevas funciones estrenadas por los Galaxy S26.

En lo técnico, se espera que el móvil esté basado en una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz que debería tener la misma calidad que los modelos más caros.

En el interior, Samsung apostará por uno de sus propios chips, el Exynos 2500, el mismo procesador usado en el Galaxy Z Flip 7 lanzado el mes pasado en España y que debería ofrecer una buena mezcla de rendimiento y eficiencia.

De hecho, la batería puede ser el punto fuerte del Galaxy S26 FE; las filtraciones hablan de una capacidad de 4.900 mAh, lo que según los registros hará que el dispositivo dure hasta 50 horas con una sola carga, una gran diferencia respecto a las 42 horas y media del Galaxy S25 FE.

También se espera que mantenga la carga rápida de 45 W del S25 FE del año pasado, lo que irónicamente supone que este S26 FE se cargará más rápido que el Galaxy S26, que aún cuenta con carga de 25 W.

La gran incógnita del Galaxy S26 FE está en el precio, especialmente cuando todos los fabricantes han subido los precios de los dispositivos que han lanzado en los últimos meses debido a la crisis de componentes como la memoria RAM.