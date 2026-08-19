Lo nuevo de WhatsApp va a cambiar la manera en la que compartes imágenes, con un nuevo editor con IA

WhatsApp es una de las apps más usadas para compartir fotografías, dibujos y memes con nuestros amigos y familiares, pero precisamente por eso podemos pensar que es sorprendentemente limitada en la edición de imágenes.

Eso va a cambiar pronto. Meta ya está probando un nuevo editor de imágenes para WhatsApp, que según ha descubierto WABetaInfo, ya ha aparecido en la versión beta de la app con funciones basadas en IA para cambiar el estilo o incluso el tamaño de cualquier imagen.

El nuevo editor lleva ya unos meses en desarrollo y es una evolución completa del actual, que apenas es capaz de hacer cosas básicas como rotar la imagen, añadir stickers o palabras y dibujar en la foto.

Con la nueva versión, aparecerán nuevas opciones, muchas basadas en IA. Por ejemplo, podremos aplicar "estilos", que aplicarán un efecto con IA para cambiar completamente el aspecto visual; por ejemplo, para cambiar una foto a un dibujo animado, a un modelo 3D con pocos polígonos, o que parezca que ha sido hecho con papel.

Otros efectos incluyen poner un estilo "anime" a la imagen, "art deco", "gótico", "cine" y "acuarelas".

A diferencia de los filtros tradicionales, que no afectan a la imagen original sino que simplemente cambian aspectos como el contraste o la gama de colores, los estilos crean una imagen completamente nueva en base a la que vamos a compartir.

Nuevo editor de imágenes de WhatsApp WABetaInfo El Androide Libre

En la sección de "Editar" encontraremos más herramientas avanzadas, como la que permite eliminar el fondo de la foto, eliminar elementos concretos como una persona u objeto que no queremos que salga, o animar la foto como si fuera un gif animado.

También podemos añadir objetos a la imagen, con una experiencia muy parecida a la de asistentes como ChatGPT o Meta AI. Incluso podemos recrear la imagen original completamente, indicando cómo queremos transformarla en un recuadro de texto.

Además, recientemente Meta ha añadido otra opción, llamada "Expandir", que como su nombre indica permite hacer la imagen más grande para que ocupe toda la pantalla.

Hay que aclarar que esta herramienta hace más que ampliar la resolución de la imagen original, ya que genera partes de la imagen que están fuera del formato original basándose en el escenario o en elementos que aparezcan de fondo y que estén cortados.

Nueva función de expandir imagen en WhatsApp WABetaInfo El Androide Libre

El resultado será una imagen con una relación de aspecto 9:16, es decir, más alta que ancha como la pantalla de un smartphone. Se ofrece la opción de repetir el proceso si el resultado no nos gusta, por ejemplo, que la IA haya añadido elementos que no encajan con la foto original.

Esta función de expandir es interesante porque la imagen resultante es ideal para usarla como un estado de WhatsApp, ya que cuenta con la misma relación de aspecto. Por lo tanto, la idea de Meta está clara, que podamos usar cualquier imagen para los estados, incluso si es pequeña o si está en formato panorámico.

Por el momento, estas novedades están siendo desarrolladas en la versión beta de WhatsApp para Android, y la compañía no ha confirmado cuándo llegarán a todos los usuarios, o incluso si estarán disponibles en todas las regiones.