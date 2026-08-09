Amazon pone en rebaja un invento genial para escuchar la música de tu móvil en cualquier altavoz que tengas por 20 €

La mayoría ya llevamos nuestra música favorita en el móvil, ya sea guardada en la memoria o a través de una de las muchas plataformas de streaming como Spotify o YouTube Music. Pero ¿qué pasa si queremos escucharla en nuestro altavoz clásico?

La solución puede estar en el Receptor Bluetooth de Ugreen disponible por 19,49 euros en Amazon, una rebaja considerable del 35% respecto a su precio original que lo hace muy atractivo para mucha gente.

A simple vista, podríamos pensar que este es un cargador como los muchos que Ugreen ya ofrece para móviles, pero si nos fijamos, veremos que la única salida que tiene no es USB-C, sino que es una salida de audio de 3,5 mm clásica.

El funcionamiento de este dispositivo es muy inteligente. Cuenta con conectividad Bluetooth 6.0 para conectarse con nuestro smartphone, y a partir de entonces, transmitirá el sonido del móvil a través de la salida de 3,5 mm.

La idea es que usemos el cable de audio incluido en el paquete para conectar este dispositivo con la entrada de audio de unos altavoces que tengamos; a partir de entonces, el sonido del móvil saldrá por los altavoces.

De esta manera, podemos aprovechar cualquier altavoz que tengamos y que no posea conectividad inalámbrica de ningún tipo; el único requisito es que tenga la entrada de audio correspondiente.

La principal ventaja es que así no tenemos que comprar un altavoz Bluetooth y disfrutar de la música en un modelo de mayor calidad de sonido o que queramos seguir usando a pesar de los años.

El adaptador Bluetooth de Ugreen Ugreen El Androide Libre

La verdad es que sale más económico. Aunque es posible conseguir un altavoz Bluetooth por el mismo precio que este adaptador, si realmente nos preocupa el sonido tendremos que gastar varios cientos de euros en un modelo de una buena marca.

En cambio, si ya tenemos un altavoz, una minicadena, un amplificador Hi-Fi o un sistema decente, por menos de 20 euros podemos añadirle Bluetooth con este 'puente'.

Y gracias al soporte del códec LDAC de Sony, podremos obtener la mejor calidad de audio posible hasta ahora con esta conexión, con 24 bits y 96 kHz, algo que podremos aprovechar con la opción de sonido en alta definición de Spotify y otras plataformas.

LDAC está disponible en la mayoría de los nuevos smartphones de marcas como Google, Xiaomi o Samsung. Además, es compatible con AAC y SBC si nuestro smartphone no es compatible con LDAC, como por ejemplo, si tenemos un iPhone.

El funcionamiento es sencillo. Primero debemos enchufar el dispositivo e inmediatamente podremos emparejarlo con nuestro móvil como si fuesen unos auriculares inalámbricos Bluetooth; una vez conectado, automáticamente enviará el sonido a la salida de audio y al altavoz al que esté conectado por cable.

Este receptor de Ugreen está rebajado hasta el próximo 9 de agosto en Amazon, y puede convertirse en uno de esos accesorios imprescindibles para aprovechar nuestro equipo de sonido y modernizarlo a los estándares actuales.