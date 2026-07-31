Samsung prepararía un gran cambio: sus nuevos auriculares Galaxy Buds apostarían por un diseño de gancho ergonómico

El mercado de los auriculares inalámbricos abiertos está en auge en España y Samsung, que ya cuenta con un ecosistema de audio sólidamente establecido, parece estar dispuesta a explorar este territorio con los nuevos Galaxy Buds.

Lejos de conformarse con las líneas tradicionales de sus actuales dispositivos, la compañía se encuentra inmersa en el desarrollo de unos nuevos Galaxy Buds que incorporan un sistema de sujeción mediante gancho para la oreja, según informan desde SamMobile.

Un diseño abierto que está muy demandado por quienes buscan la máxima seguridad durante sus sesiones de entrenamiento físico más exigentes.

Este descubrimiento, que amplía la visión sobre los futuros planes de la marca asiática, revela un proyecto conocido internamente bajo el nombre en clave de "Buds Canal 5".

Aunque es prácticamente seguro que llegarán al mercado con una denominación comercial completamente distinta, las referencias encontradas hasta ahora detallan una estructura con ganchos planos diseñados para abrazar el contorno de la oreja.

Este formato emula el éxito de algunos de los auriculares más populares del sector destinados a corredores y atletas, garantizando que el dispositivo permanezca firmemente en su sitio sin importar la brusquedad del movimiento.

En cuanto al apartado acústico y de confort, el hardware plantea un interesante debate sobre la configuración final que adoptará Samsung.

El posible diseño de los nuevos Samsung Galaxy Buds. SamMobile El Androide Libre

Los datos indican que los auriculares contarán con una almohadilla que se introduce en el canal auditivo, pero todavía existe incertidumbre sobre si el fabricante optará por una solución intraauricular tradicional o por una variante semi-intraauricular.

La elección no es un detalle menor para el usuario: mientras que el primero garantizaría un aislamiento pasivo del ruido superior, ideal para aislarse en gimnasios ruidosos, el segundo diseño ofrecería un ajuste mucho más abierto y cómodo, permitiendo mantener una mayor conciencia del entorno.

Más allá de la ergonomía, las previsiones apuntan a que estos nuevos dispositivos deportivos compartirán las características imprescindibles en el segmento superior del mercado actual.

Tal y como dicta el estándar de la industria para este tipo de periféricos, se espera que lleguen acompañados de un estuche de carga equipado con puerto universal USB Tipo-C.

Asimismo, incluiría tecnologías como la cancelación activa de ruido (ANC) y un grado de certificación que garantice una alta resistencia tanto al polvo como al agua y al sudor.

Este movimiento estratégico demuestra que la firma está decidida a diversificar drásticamente su catálogo de audio portátil.

De hecho, esta revelación surge inmediatamente después de que salieran a la luz imágenes de otros inminentes Galaxy Buds con un peculiar diseño de clip.