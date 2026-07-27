Google Maps cambia en Android Auto: comienza a implementar la navegación inmersiva y el velocímetro

Durante los últimos meses, Android Auto ha estado probando una variedad de funciones con algunos usuarios antes de lanzarlas a todo el mundo, como es el caso del velocímetro en tiempo real de Google Maps.

Una función que, junto con la navegación inmersiva, ahora está llegando al resto de usuarios, según indican desde el medio 9to5Google.

La llegada masiva de la navegación inmersiva supone la materialización de la promesa más ambiciosa de Google Maps en los últimos años.

Esta herramienta utiliza inteligencia artificial (IA) y visión por ordenador para generar escenarios tridimensionales que permiten a los conductores previsualizar giros complejos, edificios y la disposición de los carriles antes y durante el trayecto.

A pesar de haber sido anunciada a principios de año, su disponibilidad práctica era prácticamente testimonial; una encuesta reciente realizada por el mismo medio revelaba que solo un 10 % de sus lectores tenía acceso a esta interfaz renovada, lo que dejaba en evidencia un proceso de pruebas cerrado y lento.

Sin embargo, el escenario ha cambiado drásticamente en las últimas semanas sin necesidad de instalar versiones beta.

Las funciones están desembarcando de forma paulatina a través de actualizaciones silenciosas desde el servidor, alcanzando directamente a quienes utilizan las versiones estables de la aplicación.

La navegación más inmersiva en Google Maps. 9to5Google El Androide Libre

Esta expansión coincide con otros ajustes significativos en el ecosistema Android, como la sustitución progresiva del clásico icono del Asistente por el de Gemini en la esquina superior de la pantalla, marcando el camino hacia una mayor integración de la IA generativa en la cabina del coche.

Por su parte, la inclusión extendida del velocímetro en tiempo real responde a una de las peticiones más recurrentes de los usuarios.

A diferencia de los indicadores de límites de velocidad máxima que ya estaban presentes en la plataforma, esta telemetría dinámica muestra la velocidad exacta a la que se desplaza el vehículo en la pantalla central.

Al unificar mapas detallados e indicadores precisos en la misma interfaz proyectada, Google busca simplificar la consulta de datos al volante y reducir distracciones, consolidando un estándar de conducción conectada cada vez más completo para el gran público.

Este método de despliegue progresivo desde el servidor explica por qué el acceso a estas novedades aún no es del todo homogéneo para toda la comunidad de conductores.

Factores como la región geográfica, el modelo de smartphone o incluso el tipo de vehículo pueden influir en el momento exacto en que la interfaz se actualiza automáticamente.

No obstante, el ritmo constante con el que se están sucediendo los reportes públicos confirma que la compañía estadounidense busca finalizar la fase de pruebas y estandarizar esta experiencia de navegación avanzada en el menor tiempo posible.