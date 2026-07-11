Nokia ha vuelto: sus nuevos móviles 'tontos' son baratos pero vienen con un botón dedicado para la inteligencia artificial

Uno de los nuevos Nokia con botón de IA HMD El Androide Libre

Atrás quedaron los tiempos en los que Nokia era la referencia absoluta del sector de los teléfonos móviles; en los últimos años, la marca ha sido usada por el propietario de la licencia, el fabricante HMD, para lanzar móviles baratos y con lo justo.

Pese a que en el 2024 HMD anunció que iba a dejar de fabricar móviles Nokia para lanzarlos con su propio nombre, ahora ha dado marcha atrás con el lanzamiento de nuevos dispositivos, que no son realmente 'smartphones' pero que ganan funciones modernas.

La nueva gama está compuesta por los Nokia 210 4G, Nokia 200 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition y Nokia 235 4G 2nd Edition. Todos son lo que se suele conocer como 'móviles tontos', es decir, que no son smartphones sino que mantienen el diseño tradicional de móvil con teclado físico.

Aunque pueda parecer extraño lanzar un teléfono móvil convencional en el 2026, en realidad tiene más sentido de lo que parece. Estos dispositivos suelen ser extraordinariamente baratos y dirigidos a usuarios mayores o a mercados de países en desarrollo.

Por eso es llamativo que la principal novedad que traen estos dispositivos es un botón dedicado a la IA, situado en el centro y que permite acceder a funciones inteligentes con un solo toque.

HMD ha implementado el asistente Sikey AI, que permite ejecutar funciones del sistema operativo mediante comandos de voz de manera directa; en ese contexto, puede ser especialmente útil para personas que no quieran perderse en menús y usar los botones.

Los nuevos Nokia con botón de IA HMD El Androide Libre

Entre las funciones que puede realizar este asistente se encuentra el encendido de la linterna integrada, la configuración de alarmas, la programación de recordatorios, la apertura de la app de cámara o incluso hacer llamadas telefónicas a los contactos guardados en la agenda.

Además, como otros asistentes de IA, esta app también es capaz de responder a preguntas cotidianas, sugerir recetas de cocina y mostrar traducciones de frases comunes en otros idiomas.

Evidentemente, no es la misma capacidad que tienen Gemini u otras apps de IA integradas en teléfonos inteligentes, pero ya supone un importante paso para un sector que suele estar años, incluso décadas, detrás del mercado general.

Los nuevos Nokia son compatibles con videollamadas HMD El Androide Libre

El secreto está en el uso de un servicio en la nube de HMD, que es lo que también le permite ejecutar funciones basada en IA como predicciones meteorológicas más precisas, mostrar noticias de actualidad y resultados de competiciones y acceso a plataformas de vídeos cortos, porque en realidad, todo se está ejecutando en un servidor.

Sin embargo, eso también significa que para acceder a todas estas novedades hace falta una suscripción de pago; al comprar el móvil sólo tendremos acceso a un periodo de prueba, después del cual tendremos que pagar una cantidad por determinar cada mes. Irónicamente, para contratar la suscripción es necesario acceder a la página de Sikey AI a través de un smartphone o un ordenador, ya que no es compatible con estos dispositivos.

Es algo inevitable, pero la suscripción puede destruir el propósito por el que podríamos estar interesados en uno de estos dispositivos baratos.