Se esperan colas kilométricas en Lidl por este accesorio para cargar el móvil en el coche sin cables: cuesta 7 euros

Si hay una cosa que los conductores de esta Operación Verano que acaba de dar comienzo no van a olvidar es el smartphone; imposible olvidarse del aparato que ya domina nuestras vidas y del que dependemos tanto, pero sí es posible olvidarse de recargarlo.

Por eso, el Soporte para smartphone con cargador QI disponible en Lidl por 6,99 euros puede ser la mejor compra que hagamos este verano, especialmente si nuestro coche es algo viejo y no permite recargar el móvil.

Y es que este producto incluye no solo una base de carga inalámbrica, sino también un adaptador para la toma de mechero que la mayoría de los coches tenía antes, pero que ahora ha desaparecido para siempre.

Con este adaptador, lo único que tenemos que hacer es enchufarlo y obtendremos dos conexiones USB-A que nos permitirán recargar nuestros dispositivos, ya sea el móvil o la tablet, usando la energía provista por el propio vehículo.

En concreto, de las dos tomas USB-A, una de ellas es compatible con la tecnología Quick Charge 3.0 de Qualcomm que permite la carga a 10 W, mientras que la otra es una toma convencional que permite la carga básica.

Lo interesante viene a continuación, con la base de carga inalámbrica compatible con el estándar Qi que permite recargar nuestro smartphone sin necesidad de usar ningún cable, sólo con colocarlo en el soporte.

La instalación es muy sencilla. Después de instalar el adaptador de mechero, sólo tenemos que unirlo con la base de carga con el cable USB incluido en la caja. A continuación, podemos poner la base de carga en una rejilla de ventilación gracias a los soportes integrados.

Soporte para smartphone con cargador QI de Lidl. Lidl El Androide Libre

Si nuestro coche ya tiene una conexión USB-A, es incluso más fácil, porque no necesitamos el adaptador del mechero y podemos conectar la base de carga de manera directa.

De esta manera, no sólo podemos recargar el móvil durante el viaje, sino que también tendremos la pantalla siempre a la vista, algo muy útil, por ejemplo, si vamos a usar Google Maps para la navegación o una app como Spotify para escuchar música durante el trayecto.

Muchos de los smartphones vendidos en España hoy en día son compatibles con la carga Qi, por lo que esta alternativa puede ser muy recomendable si estábamos buscando alguna base compatible con nuestro coche.

Eso sí, si esta oferta nos interesa, deberíamos darnos prisa porque Lidl ya ha puesto una alerta en su página web de que quedan pocas unidades de este producto debido a la "alta demanda" que está recibiendo.

De hecho, normalmente este dispositivo está disponible en blanco o en negro, pero la versión en negro ya se ha agotado y sólo está disponible en color blanco.