El fin de OnePlus en España: empiezan a redirigir a sus clientes a OPPO y su sistema operativo sería abandonado

El cierre de la división española de OnePlus y, posiblemente, realme, ya parece inevitable después de los últimos movimientos de OPPO que ponen en evidencia la capacidad de ambas marcas de seguir subsistiendo.

Sólo en la última semana, la nueva casa madre de OnePlus y realme ha dado varios pasos concretos para sacar esas marcas del mercado global y dejar a OPPO como la única representante.

De hecho, si ahora mismo entramos en la página oficial de OnePlus en España, nos encontraremos con una nueva sección llamada "Explora OPPO" con la que la compañía pretende redirigir a los clientes actuales de OnePlus o que estuviesen interesados en comprar uno de sus dispositivos.

En la nueva sección OPPO se presenta como la mejor elección si buscamos "una nueva tecnología que ofrezca todo lo que deseas de los dispositivos OnePlus", llegando a afirmar que "OPPO dispone de la velocidad que necesitas y toda la experiencia en la que confías".

Para facilitar la migración, la compañía está ofreciendo un regalo de bienvenida por suscribirnos al correo de OPPO, así como cupones exclusivos para obtener hasta un 50% de descuento para comprar un dispositivo de OPPO.

A eso hay que sumar que OnePlus no ha lanzado un nuevo producto en España desde la llegada del OnePlus 15 y la OnePlus Pad Go 2 el pasado mes de diciembre. De hecho, la tienda española ha empezado a rebajar sus productos, con el OnePlus Nord CE5 ahora costando apenas 239 euros, indicando una posible liquidación de producto.

Sección de OPPO dentro de la página de OnePlus España OnePlus El Androide Libre

Aunque la página española de realme aún no ha sido actualizada de la misma manera, esa marca también estaría en peligro. La semana pasada, el CEO de la división en India resignó, oficialmente por motivos de salud, pero fuentes de la industria apuntan a una reestructuración que convertirá a realme y a OnePlus en marcas de OPPO.

Relacionado con esto, hoy mismo SmartPrix ha publicado una sorprendente filtración que afirma que el desarrollo de OxygenOs y Realme UI ha sido suspendido; como consecuencia, estos sistemas no recibirán nuevas versiones a partir de ahora.

En vez de eso, los dispositivos de OnePlus y realme pasarán a usar ColorOS, el sistema de OPPO, con una futura actualización; aunque OxygenOS y Realme UI ya compartían mucho código con ColorOS, en la práctica ahora usarán el mismo sistema.

De esta manera, OPPO pretende reducir costes de producción y desarrollo, aunque estos cambios dieron inicio mucho antes de la crisis de componentes que ahora asola al sector de los smartphones.

Según la misma filtración, OnePlus ahora se centrará únicamente en India y China, los dos mercados en los que tiene más presencia. De la misma manera, realme abandonará China para centrarse en el mercado global.

Por lo tanto, si todo esto se confirma, OnePlus dejará de vender dispositivos en España, y aunque realme debería continuar en nuestro país, lo hará con dispositivos basados en productos de OPPO, tanto en lo que respecta al hardware como al software.