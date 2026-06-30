Qualcomm pone fecha a su mejor procesador: el Snapdragon 8 Elite Gen 6 promete destrozar récords

2026 está siendo un año complicado para los fabricantes de móviles por el incremento de precios de los componentes. Uno de los más importantes es el procesador, y Qualcomm ya ha puesto fecha para la presentación de su nuevo tope de gama.

Esta cita tecnológica se desarrollará entre el 22 y el 24 de septiembre en las islas de Hawái. Durante estas jornadas el fabricante presentará su nuevo procesador de gama alta para la siguiente generación de teléfonos, el Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Se espera que este componente marque un cambio importante en la potencia de los smartphones. Las últimas filtraciones indican que la estrategia de la firma cambiará este año al dividir su oferta en dos variantes distintas.

Estas dos versiones internas se conocen actualmente bajo los códigos de desarrollo SM8950 y también SM8975. Los nombres comerciales elegidos para estos componentes serían el modelo estándar junto a una variante avanzada con apellido Pro. Ambos elementos compartirán un proceso de fabricación muy avanzado de 2 nanómetros desarrollado por la empresa TSMC.

El modelo básico contará con una distribución interna renovada que incluye una configuración de núcleos de tipo Oryon. Esta estructura se complementa con una memoria caché compartida de 16 MB para optimizar todos los procesos internos.

El procesamiento gráfico estará bajo el control de una tarjeta integrada que presenta un diseño de 6 divisiones independientes. Este sistema incluye tecnologías de almacenamiento actualizadas para conseguir una velocidad de lectura de datos realmente sorprendente.

Por otra parte, la variante avanzada ofrecerá un rendimiento superior gracias a una memoria dedicada de 18 MB. Este incremento representa una subida notable en el ancho de banda respecto a la generación que vemos actualmente.

Snapdragon Summit 2026 Qualcomm Omicrono

Este modelo superior ofrecerá compatibilidad con las tecnologías de memoria RAM más veloces que se han diseñado hasta la fecha. Las frecuencias de trabajo del procesador principal también experimentarán una subida nunca antes vista en la telefonía móvil.

Los informes técnicos sugieren que esta versión avanzada podría alcanzar una frecuencia de reloj máxima de 5 GHz por segundo. Esta cifra supondría un hito histórico al ser el primer procesador para smartphones en llegar a ese nivel.

Para gestionar el calor generado por estas velocidades extremas el fabricante implementará un nuevo sistema de refrigeración pasiva. Este método térmico consiste en colocar una capa difusora directamente sobre el paquete del procesador para evacuar el calor.

Una vez confirmadas las fechas oficiales se espera que aumenten las filtraciones de rendimiento en las próximas semanas. Los usuarios podrán conocer pronto las capacidades reales de estos componentes mediante las pruebas de rendimiento sintéticas.

Pero la mayor duda será el precio. Habrá que ver si este nuevo procesador sube aún más el coste de los nuevos móviles y si más marcas optarán por elegir un chipset de MediaTek, como han hecho OPPO y VIVO por ejemplo este año.