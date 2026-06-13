Kindle tiene un nuevo rival: el último lector de Boox soporta lápiz táctil para tomar notas y puede usar apps de Android

Si las últimas decisiones que ha tomado Amazon sobre su plataforma Kindle te han convencido de buscar alternativas, la buena noticia es que hay unas cuantas y muy competentes.

La última proviene de una marca ya conocida en el sector de los lectores de libros electrónicos. El Boox Go 6 (Gen II), como su nombre indica, es la nueva versión de su lector de libros más pequeño basado en una pantalla de 6 pulgadas.

Lo interesante es que, lejos de ser una mera revisión, el nuevo Go 6 trae importantes novedades respecto a la pasada generación que lo pueden hacer más recomendable si no estábamos seguros de dar el salto.

El cambio más importante, sin duda alguna, llega con la compatibilidad con lápiz táctil, algo que es muy habitual encontrarse en dispositivos de pantalla grande como los de 10 pulgadas, pero que es más raro en los modelos pequeños.

Esta es una baza importante frente al Kindle y otros lectores de libros similares como el Kobo Clara, porque un lápiz táctil abre la puerta a muchas más posibilidades, como tomar notas, subrayar libros o simplemente garabatear dibujos o planos.

Boox Go 6 (Gen II) Boox El Androide Libre

Por lo demás, el Boox Go 6 (Gen II) mantiene la misma pantalla táctil de 6 pulgadas y resolución de 300 PPI que su predecesor, pero el rendimiento debería mejorar gracias a que ahora tiene 3 GB de memoria RAM en vez de 2 GB.

De la misma manera, se mantiene la batería de 1.500 mAh que debería durar semanas gracias a la eficiencia de la pantalla de tinta electrónica, además de 32 GB de almacenamiento interno con compatibilidad con tarjetas microSD.

La mala noticia es que no nos va a salir barato. Para empezar, el lápiz táctil no viene incluido en la caja y eso supone tener que pagar 46 euros por el BOOX InkSense Plus, que incluye un botón lateral y soporte de hasta 4.096 niveles de presión.

Boox Go 6 (Gen II) Boox El Androide Libre

También hay que tener en cuenta que, de entrada, el Boox Go 6 (Gen II) ya es más caro que sus rivales, ya que estará disponible en España por 199,99 euros, bastante más que los 119 euros del Kindle de 6 pulgadas y más cercano a los 169 euros del Kindle Paperwhite de 7 pulgadas.

Sin embargo, hay que recordar que la experiencia que ofrece Boox en sus dispositivos es más completa que la de los Kindle, ya que sus dispositivos están basados en el sistema operativo Android.

En otras palabras, podemos instalar apps de Android como si fuese un smartphone, directamente de la Google Play Store, por lo que tenemos acceso a nuestras plataformas favoritas incluyendo la de Kindle con su app oficial. Y con el lápiz táctil, podemos usar mejor apps de toma de notas y dibujo.