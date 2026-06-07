Se esperan colas kilométricas en el Lidl para hacerse con lo mejor contra el WiFi lento: cuesta menos de 7 euros

Para la mayoría de la gente, el router que su operadora les instala es más que suficiente; sin embargo, hay muchos casos en los que podemos notar una caída notable en la velocidad de la conexión inalámbrica WiFi.

En esos casos, nos puede convenir un dispositivo como el Extensor de rango de Xiaomi con un precio de 6,99 euros disponible en Lidl; es un dispositivo que ha recibido buenas opiniones de los usuarios y que es especialmente recomendable en hogares grandes.

Por ejemplo, si nuestra casa tiene muchas paredes, o estas son muy gruesas, es normal que afecten a las ondas de radio y la cobertura sea realmente mala; esto puede ocurrir si tenemos el router en un extremo, por ejemplo, pero tampoco es necesario que sea así.

Una posible solución es comprar otro router, crear un sistema de red en malla con varios aparatos conectados entre sí, u optar por una solución por cable. Pero en realidad, no hace falta gastar tanto, como acaba de demostrar la cadena de supermercados Lidl.

Gracias al descuento del 65% sobre el precio de venta recomendado, este dispositivo, que habitualmente tiene un precio oficial de 19,99 euros, ahora se encuentra disponible en la tienda web de la compañía por apenas 6,99 euros; un ahorro directo de nada menos que 13 euros para los consumidores.

En otras palabras, por menos de 7 euros podemos mejorar la calidad de nuestra red WiFi, sin necesidad de instalaciones costosas ni de configuraciones complicadas; de hecho, lo único que necesitamos es un enchufe libre e instalar la app Xiaomi Home en nuestro smartphone.

El extensor WiFi de oferta en Lidl Xiaomi El Androide Libre

Este pequeño aparato destaca por su discreción, con un peso de apenas 100 gramos y unas dimensiones de 8 centímetros de ancho, 5,4 centímetros de profundidad y 7 centímetros de alto.

La instalación se realiza de manera directa sobre cualquier toma de corriente estándar de la casa y funciona con un consumo eléctrico reducido de 3,57 vatios en pleno rendimiento, aunque puede bajar hasta los 1,3 vatios cuando entra en modo de espera.

De la carcasa central salen dos antenas externas dispuestas en configuración 2x2 para mejorar la recepción y la emisión de datos de los dispositivos que se encuentren alejados del punto de acceso principal, que suele ser nuestro router.

Y es que este dispositivo funciona básicamente como un repetidor de señal. Una vez conectado a la red WiFi, recibirá los datos de nuestro router y los volverá a emitir con una mayor potencia para que alcancen una mayor cobertura.

En concreto, este modelo está diseñado para funcionar en la banda de 2,4 GHz bajo el estándar IEEE 802.11b/g/n para priorizar el alcance y la penetración de la señal a través de obstáculos estructurales como pilares o paredes.

El dispositivo obtiene una tasa de transferencia máxima de 300 Mbps, que suele ser suficiente para la inmensa mayoría de las tareas, ya sea reproducir vídeos desde Internet, jugar online o navegar por la web.

Xiaomi afirma que este dispositivo es capaz de mantener hasta 16 aparatos conectados a la vez sin que se produzcan caídas de servicio, por lo que puede ser ideal si tenemos un hogar inteligente para conectar nuestras bombillas conectadas, cámaras de seguridad o electrodomésticos inteligentes.