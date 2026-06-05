Google prueba un cambio histórico para su navegador Chrome: adiós a los resultados de búsqueda de siempre

Google se ha quitado la careta. Desde el pasado Google I/O 2026, la compañía ya no oculta su intención de mantener a los usuarios en su plataforma y evitar que entren en páginas de terceros, cambiando por completo su papel en Internet.

Si hasta ahora el buscador de Google era el lugar perfecto desde el que descubrir páginas nuevas, con el Modo IA y Gemini la compañía ahora quiere convertirlo en el único lugar que necesitamos visitar para conseguir la información que queremos.

Ahora, Google ha dado otro paso en esa dirección con una nueva funcionalidad que ha sido descubierta en Chrome Canary, la versión inestable del navegador web, que ha sido descubierta por 9to5Google.

Con esta nueva función activada, si el usuario escribe una duda o un término de búsqueda que no sea una dirección web directa, Chrome se salta por completo el buscador tradicional para ofrecer una respuesta procesada por inteligencia artificial.

En otras palabras, el recuadro de búsqueda de Google deja de serlo para convertirse en un acceso directo al Modo IA; en vez de mostrar la lista tradicional de resultados, la IA de Gemini intentará responder a nuestra petición por su cuenta.

Por ejemplo, si buscamos "¿Cuánto cuesta el Pixel 10?", en vez de mostrar una lista de resultados que llevan a la Google Store, a otras tiendas y páginas web que incluyen ese dato, ahora Chrome lleva al usuario al Modo IA, donde Gemini genera una respuesta que incluye el dato que busca el usuario.

Por el momento, la función se encuentra como una opción interna que sólo es accesible a través de la página chrome://flags/ donde se encuentra la configuración avanzada del navegador y que el usuario normalmente no accede.

La nueva función que cambia los resultados de búsqueda de Chrome por el Modo IA 9to5Google El Androide Libre

Hay que aclarar que esta función está desactivada por defecto, y que los desarrolladores de la compañía han incluido una anotación interna que aclara que se trata únicamente de una prueba y que no hay planes concretos para su lanzamiento.

A eso hay que sumar que Chrome Canary no es un navegador pensado para el usuario medio, sino para entusiastas que quieran experimentar con las últimas novedades antes de que sean lanzadas oficialmente y a quienes no les importe encontrarse fallos y algo de inestabilidad.

Aunque muchas novedades de Chrome primero son probadas en Chrome Canary antes de ser lanzadas al público general, también hay casos en los que Google realiza este tipo de pruebas con una cantidad limitada de usuarios para comprobar su reacción o para obtener datos reales de uso.

Sin embargo, el mero hecho de que ya se haya implementado demuestra que hay una estrategia clara detrás que coincide con otros movimientos que la compañía ha realizado recientemente.

No en vano, los esfuerzos de Google por guiar al usuario no son nuevos y forman parte de una transformación profunda del buscador que dio inicio a principios de año.