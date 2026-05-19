Google deja en ridículo a ChatGPT: presenta Gemni Omni, su nuevo modelo de IA capaz de crear cualquier cosa

El Google I/O 2026 ha empezado fuerte, y como se esperaba, la inteligencia artificial tiene todo el protagonismo. Así ha quedado patente con la presentación de Gemini Omni, el nuevo modelo multimodal para creación de todo tipo de contenido.

Y cuando decimos "todo tipo de contenido", realmente queremos decir eso. El nombre de Omni viene de la capacidad del modelo de tratar con todo tipo de fuentes y creaciones, ya sean vídeos, imágenes o contenido interactivo.

Omni es el sucesor de Nano Banana, Genie y Veo, y se basa en los avances obtenidos con esos modelos, pero con importantes mejoras en la comprensión de cómo funcionan las físicas y las órdenes del usuario.

Gemini Omni puede crear "cualquier cosa" a partir de cualquier cosa que aportemos, ya sean nuestras creaciones o nuestras órdenes. Eso significa que podemos combinar imágenes, vídeos y texto para generar vídeos de alta calidad, o incluso podemos incluir un dibujo o boceto de lo que queremos, y la IA lo entenderá.

Gemini Omni can create anything from any input, starting with video. 🪄



This means you can combine images, audio, video and text as input and generate high-quality videos.



Or use drawings to create in a way that matches your vision.#GoogleIO pic.twitter.com/JIQW7uGfAZ — Google (@Google) May 19, 2026

Google demostró estas capacidades con vídeos que muestran que la IA es capaz de comprender físicas como la gravedad a la hora de mover objetos como una canica por un recorrido, o un pez que salta del agua.

Gemini Omni está disponible a partir de hoy de manera global en la app de Gemini, Google Flow, pero solo para usuarios de Google AI Pro y Ultra. Sin embargo, también está disponible para crear vídeos cortos en YouTube Shorts, y en ese caso es gratuito.

Gemini 3.5 Flash es oficial

Google también ha presentado Gemini 3.5 Flash, la nueva versión del modelo usado por defecto en la app y la web de Gemini, y en este caso la gran novedad se encuentra en la rapidez y la eficiencia.

Gemini 3.5 Flash es hasta 4 veces más rápido que Claude Opus 4.7 y GPT-5.5, a la mitad de coste, y está diseñado para flujos de trabajo complejos para agentes de IA. Según las pruebas de Google, supera a GPT-5.5 en muchas pruebas, aunque no en todas.

Google ya ha usado Gemini 3.5 Flash con la nueva versión de Google Antigravity, y con eso ha sido capaz de procesar medio billón de tokens diarios en las herramientas de programación internas de la compañía.

Gemini 3.5 Flash está disponible a partir de hoy para todos los usuarios de Gemini en todas las apps y páginas web.

Google ha vuelto a repetir su compromiso por evitar el uso de la IA para el engaño y la propaganda, y ahora tiene aliados. SynthID, su sistema para añadir 'marcas de agua' al contenido generado por IA, ahora ha sido adoptado por otros miembros de la industria como OpenAI, y ya ha identificado 100.000 millones de imágenes y vídeos creados por IA.

Integración con todas las apps de Google

Gemini continúa su integración con todas las apps de Google, y ahora le toca el turno a YouTube. El nuevo Ask YouTube es un asistente integrado en la barra de búsqueda que nos permitirá hacer preguntas naturales como "ayúdame a enseñar a mi hijo a montar en bicicleta". YouTube responderá con varios vídeos, destacando diferentes aspectos de la tarea en cada uno.

De la misma manera, Ask Docs es la integración de Gemini en Google Docs, y nos permitirá generar textos a partir de conversaciones naturales de voz, con el asistente capaz de modificar el texto conforme añadimos nuevas indicaciones.

Los agentes son la nueva frontera de la IA, y en ese contexto nace Gemini Spark, un agente personal de IA que funciona las 24 horas del día y que permite ordenar tareas que se ejecutan en segundo plano y sin necesidad de mantener el ordenador encendido.

Gemini Omni can create anything from any input, starting with video. 🪄



This means you can combine images, audio, video and text as input and generate high-quality videos.



Or use drawings to create in a way that matches your vision.#GoogleIO pic.twitter.com/JIQW7uGfAZ — Google (@Google) May 19, 2026

Por ejemplo, podemos ordenarle una tarea para que genere un correo electrónico que recopile información de todos nuestros documentos en Docs, correos en Gmail y archivos en Drive, y la IA funcionará por su cuenta hasta que termine la tarea, pero podemos hacer otras cosas mientras tanto.

Spark estará integrado en Google Chrome próximamente, además de en Android Halo, una nueva sección en el sistema operativo para agentes en segundo plano.

Gemini Spark está disponible inicialmente solo para usuarios en EEUU y para usuarios de Google AI Pro y Google AI Ultra.