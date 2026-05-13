WhatsApp cambia las reglas de la IA: lanza el chat incógnito que es "realmente privado", ni siquiera Meta puede leerlo

Meta se encuentra en medio de una gran polémica relacionada con la privacidad después de que Instagram haya quitado el cifrado de extremo a extremo en los mensajes privados, lo que va a permitir a la compañía leerlos sin ningún tipo de protección.

Mucha gente ya está pensando que Meta va a hacer lo mismo con WhatsApp, y tal vez por eso, la compañía ha anunciado hoy que no solo no va a abandonar los mensajes privados de WhatsApp, sino que va a añadir una nueva función relacionada con la privacidad.

Se trata del nuevo chat incógnito de Meta AI, que va a permitir a los usuarios usar el asistente de inteligencia artificial de manera completamente privada, hasta el punto de que ni siquiera la compañía podrá leer nuestras conversaciones con la IA.

Meta AI es el asistente de IA que está accesible desde WhatsApp con el icono azul en la esquina inferior derecha; al igual que otros asistentes como ChatGPT o Gemini, es una manera de hacer preguntas y obtener información de una manera más avanzada que un buscador tradicional.

Sin embargo, y también al igual que otras IA semejantes, Meta usará nuestras conversaciones y los datos que aportamos para entrenar sus modelos, por lo que no es recomendable usarla en muchas situaciones sensibles o comprometedoras.

El chat incógnito de Meta AI en WhatsApp Meta El Androide Libre

En ese contexto llega el chat incógnito a Meta AI. Se trata de una sesión privada en la que las conversaciones quedarán cifradas y no serán compartidas con la compañía, y que nos permitirá obtener el potencial de la IA de manera segura.

Meta asegura que el chat incógnito de Meta AI es "realmente privado" y que "nadie puede leer tu conversación", ni siquiera la propia compañía. Eso es porque los mensajes se procesan en un entorno seguro al que Meta no puede acceder.

De la misma manera, las conversaciones no se guardan, y por defecto, los mensajes son temporales y desaparecen después de un tiempo, por lo que no pueden ser recuperados incluso si alguien accede a nuestro dispositivo.

Al abrir un chat de incógnito, veremos un nuevo icono de candado en la parte superior del chat con el mensaje de que solo nosotros podemos ver el chat y un enlace que explicará cómo funciona esta característica.

Sumado a esto, Meta ha prometido que en los próximos meses lanzará el chat paralelo protegido con este mismo tratamiento. En otras palabras, si usamos la IA en un chat para que nos responda con el contexto de los mensajes, nos responderá de manera privada y sin interrumpir la conversación.

El chat incógnito de Meta AI llegará a todos los usuarios a lo largo de los próximos meses, y se implementará tanto en WhatsApp como en la app de Meta AI. La compañía se ha comprometido a "brindar privacidad a todo el mundo", y es evidente que WhatsApp se convertirá en la app privada por defecto para Meta.